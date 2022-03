Xisca Perelló se enfada tras cómo se han complicado las cosas con Rafa Nadal

Xisca Perelló ha asistido asombrada a lo sucedido en la pista central del Torneo de Indian Wells tras la victoria de su marido. El balear, tras un partido en el que ha tenido que dar su mejor versión para derrotar a su rival, ha logrado colocarse en las semifinales y sigue invicto en 2022.

Xisca Perelló ha celebrado esta gran victoria, pero el final del encuentro contra el australiano Nick Kyrgios ha sido de todo menos agradable y deportivo.

El balear superó a su rival por (7-6(0), 5-7, 6-4), en un encuentro que se vio afeado por lo visto tras la victoria del español.

El excéntrico jugador volvió a poner de manifiesto que los nervios le siguen jugando malas pasadas.

Xisca Perelló, preocupada por lo sucedido tras la victoria de su marido

Ayer mismo, Kyrgios tiró su raqueta contra el suelo tras darle la mano al juez de silla, y el caso es que estuvo cerca de golpear a un joven recogepelotas. Nadal habló de todo ello en rueda de prensa y fue muy claro a la hora de definir a su compañero de profesión.

“No puedo tener una opinión clara porque estaba en mi lado y no pude verlo”, expresó Rafa. Eso sí, ese gesto le pareció una falta de respeto en toda regla. Y cargó contra los que le permiten hacer este tipo de actitudes lamentables durante toda su carrera.

“Al final, hay una organización que está tomando decisiones. Pero, por supuesto, cuando se cruzan ciertas líneas, la cosa se vuelve diferente. Cuando permites que los jugadores hagan cosas, no sabes dónde está el límite, y es algo complicado”, lamentó Nadal.

“La ATP debería revisar el reglamento porque estas situaciones están ocurriendo cada vez más a menudo. Debería revisar las cosas y tomar decisiones. No me refiero al partido de hoy porque no lo vi”, incidía en ello.

Las inesperadas palabras de Nadal sobre su polémico rival

Pero no todo fueron críticas para el australiano por parte de Nadal. “Soy colega de todos estos jugadores. De alguna manera, tengo buena relación con todos ellos, incluso si se trata de Nick. La gente puede pensar que nos odiamos por lo que pasó en el pasado, pero no es cierto en absoluto y, en cierto modo, me gusta como personaje”, aseguró el balear.

Lo que tiene claro Nadal es que estos gestos tan reprochables le están haciendo perder el foco. “Creo que Nick tuvo una gran actitud en términos de espíritu de lucha. Por supuesto que tiene su personalidad, su carácter".

"A veces hace cosas que a mí no me gustan, pero lo respeto porque tiene un carácter diferente. Son distintos puntos de vista y diferente tipo de educación”, expresó el de Manacor.

Rafa Nadal no conoce la derrota en 2022

A pesar de ese gesto que indigna a Xisca Perelló y al mundo del tenis, Rafa ensalzó el juego que desplegó contra él. “Lo más importante es que trató de hacerlo lo mejor posible. Luchó hasta el final, jugó a un gran nivel de tenis, y ese es el Nick Kyrgios que quiero ver, porque es bueno para el tenis”, confesaba el español.

Nadal ya busca su cuarto título del año después de ganar en Melbourne, el Abierto de Australia y el torneo de Acapulco. El camino no está siendo fácil para el manacorí, y ahora se verá las caras con el español Carlos Alcaraz.

Lo cierto es que Nadal no conoce la derrota en un año que puede ser uno de los más exitosos para el balear de su extensa carrera.