Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar está atravesando por uno de sus mejores momentos profesionales. Se ha convertido en un referente de elegancia y estilo en tiempo récord y a escala internacional.

La prensa del corazón le ha convertido en un icono y ella ha aprovechado la oportunidad para mostrar su verdadera cara. Hace unos días concedió una entrevista en una prestigiosa revista de moda para dejar claro que era una joven completamente independiente.

Victoria Federica ha heredado las buenas formas de su padre y comparte con él la pasión por la moda, así que forman un buen equipo.

El portal Informalia asegura que el antiguo duque de Lugo está pendiente de la trayectoria de su hija porque disfruta de una formación estupenda. Ella estaba encantada con la etapa que está viviendo, pero ha sucedido algo que ha puesto todo en peligro.

Victoria mantiene una relación estupenda con su abuelo don Juan Carlos y gracias a la prensa ha descubierto que el emérito tiene problemas.

Ha perdido los privilegios que tenía cuando era rey de España, así que la justicia británica le está estudiando tras una denuncia bastante seria. Corinna Larsen, que estuvo muy cerca de Juan Carlos, le ha demandado por un presunto acoso.

Victoria Federica está preocupada, pues el emérito ha perdido su poder y podría sufrir unas consecuencias terribles justo cuando estaba a punto de regresar.

Recordamos que lleva viviendo en Emiratos Árabes un tiempo, justo desde que salieron a la luz sus problemas legales. La acusación de Corinna no ha hecho más que empeorar las cosas y Victoria Federica está desconcertada.

Victoria Federica, sin palabras: “Un hostigamiento”

Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha roto su silencio en pocas ocasiones, pero cada vez que lo ha hecho ha sido por un motivo.

Quiere dejar claro que está orgullosa de la herencia que ha recibido: unos valores que le han convertido en una chica especial. “Todos los valores que poseo son el resultado de lo que me han inculcado en mi casa desde niña”, explica en Elle.

Victoria Federica estará con su abuelo el tiempo que necesario porque sabe que la pérdida que ha sufrido es importante.

“La Justicia británica ha dictaminado que Juan Carlos no goza de la inmunidad ni protección especial que impida que sea juzgado por la demanda”. Estas palabras, escritas por un periodista de la revista Semana, han aterrorizado a varios miembros de la Familia Real.

La hija de la infanta Elena lleva mucho tiempo luchando contra los medios de comunicación, pero nunca se había enfrentado a algo tan serio. Corinna, la mujer que encandiló a don Juan Carlos, exige que el monarca no se acerca a menos de 150 metros de ella.

Le ha acusado de estar detrás de “un hostigamiento” que supuestamente le ha obligado a emprender acciones legales.

Victoria Federica explica su dudoso futuro

Victoria Federica está siguiendo los consejos de su padre y gracias a él se ha convertido en el rostro más glamuroso de la crónica social.

Los periodistas del programa Viva la Vida aseguran que puede llegar a cobrar más de 3.000 euros por cada evento en el que participa. Sin embargo, ella no quiere dedicarse al mundo de las redes sociales, aunque sí quiere ser una persona influyente.

Vic ha explicado lo que piensa de las influencers: “Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver”.

El rey emérito Juan Carlos está orgulloso de la joven, de hecho varios expertos aseguran que es su preferida.

Ella no esconde la relación y asegura que su abuelo es su “persona favorita del mundo” y un “referente a nivel personal”. Habrá que esperar un tiempo para ver qué dice la justicia sobre las acusaciones que ha recibido el padre de Felipe VI.