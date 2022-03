La Reina Letizia rompe todas las normas y se aleja del rey Felipe con su decisión

La Reina Letizia es consciente de que cada gesto que da, por pequeño que sea, es de alto impacto para la opinión pública. Como la representante institucional española de alto rango que es, la Reina es consciente de su poder a la hora de lanzar mensajes al mundo.

Ha ido puliendo sus formas y el desparpajo de cuando la conocimos.

¿Quién no recuerda aquel "déjame hablar" que le espetó a su entonces prometido príncipe Felipe en su presentación en sociedad?

A pesar del paso de los años, la Reina sigue siendo Letizia en estado puro.

En Casa Real siguen la norma que ha imperado desde tiempos inmemoriales. Sería algo parecido al típico dicho de "Donde hay patrón no manda marinero". En España, el patrón es el Rey Felipe.

La Reina Letizia no sería precisamente una marinera en el barco real. Es la segunda de abordo, casi nada. No obstante, se le ha ido pidiendo a lo largo de los años que no haga sombra a su marido, principalmente en momentos decisivos.

Ella ha cumplido con las advertencias. Desde que su suegro abdicó, ha ido encontrando su lugar en el ajedrez de la representación pública de la Corona.

No obstante, la Reina quiere tener voz propia y demostrar compromiso e ideas propias. Y así lo ha vuelto a reivindicar en su último acto oficial.

La Reina Letizia manda un mensaje con la blusa que ha sorprendido a todos

La Reina acudía a un acto de la Fundación Mutua Madrileña. Su agenda es bastante intensa estos días y el día antes ya había hecho una aparición pública en Pamplona.

Para su acto en Madrid la reina ha escogido un modelo que ha servido para lanzar su mensaje más importante en años.

Doña Letizia hacía acto de presencia con una blusa blanca, de escote tipo barco y estampados étnicos. Se trataba de una prenda ucraniana, típica pieza de la moda eslava con la que ha dejado a todo el mundo sin palabras.

La blusa, vistosa y muy bonita, se llama vyshyvanka y incluye el típico cordón con borlas en el escote.

Los decorados simétricos y coloridos son también una característica típica de esta prenda, de mangas abullonadas.

La Reina llegaba a la cita con la chaqueta colocada a los hombros, pues la temperatura en Madrid es todavía fría.

No obstante, ha querido quitársela para que las cámaras recogiesen su imagen luciendo esta simbólica prenda.

La Reina ha querido dejar clara su postura respecto a la guerra en Ucrania con este sencillo, pero efectivo gesto. Su marido ya lanzó un mensaje de condena de la guerra y de la actitud de Rusia en el conflicto.

La Reina muestra su apoyo al pueblo ucraniano

Sin embargo, Doña Letizia, también ha querido mostrar ella misma su apoyo al pueblo ucraniano en estos momentos tan complicados y de responsabilidad internacional.

Cualquier gesto de repulsa a la actitud de Vladímir Putin es bienvenido y más si llega de las altas instancias del Estado.

La Reina ha combinado la blusa con unos pantalones negros de pinzas y tiro alto, un cinturón y unos salones negros. Todo al servicio de realzar la blusa, claramente protagonista de su look.

En su parlamento, la Reina Letizia no ha hecho ninguna referencia a la guerra en Ucrania. Su discurso se ha centrado en los elogios a las entidades de ayuda social a las que van destinadas las ayudas que se presentaban.

También ha destacado que estamos en un momento en que la sociedad busca certezas. Ella - afirma - está ante 36 certezas en forma de entidades "en las que trabajáis y colaboráis muchas personas de bien para que las personas con dificultades vivan con más dignidad".

Una vez más, la reina ha sabido compaginar su saber estar con su faceta más reivindicativa y personal.