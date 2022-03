Manuel Díaz, 'El Cordobés' se pone en alerta al conocer por qué han roto

Manuel Díaz, el conocido torero español 'El Cordobés', se entera de la noticia de su exmujer, Vicky Martin Berrocal.

En el 2001, dos años después de tener a su única hija en común, Alba Díaz, el matrimonio se divorció. Desde entonces, no han mantenido el contacto, pero no existe ningún motivo justificado que explique el porqué. Solamente que han perdido la relación entre ellos, a pesar de compartir un buen recuerdo.

Además, Manuel Díaz asegura que "su matrimonio fracasó porque eran muy jóvenes para el amor". Del mismo modo, confiesa que le tiene un cariño especial a su exmujer, aunque no acabara con ella. Quiere que Vicky esté contenta con su vida.

Desde el 2004, 'El Cordobés' vive feliz en su actual matrimonio con la modelo Virginia Troconis, con quien tuvo un hijo, Manuel. Sin embargo, el torero daba por hecho que su exmujer estaría en la misma situación que él, pero no es realmente lo que sucede.

La ruptura de la exmujer de Manuel Díaz colapsa las redes sociales

El pasado mes de febrero, la ruptura de Vicky con su exnovio fue noticia. Hace unos días la exmujer de Manuel Díaz explicó el motivo que supuso la separación con Joao Viegas, su expareja. La diseñadora aseguraba que no tenía nada que ver con infidelidades, ni malos tratos.

| Europa Press

"Tomé la decisión de venirme, con todo el amor del mundo. Le quiero, no hay nada que te pueda decir... Nos llevamos bien. No ha habido nada que yo te pueda contar que ha sido por esto. Sentí que nos teníamos que separar", explicó la exmujer de 'El Cordobés'.

Además, Vicky comentó que fue un acto de valentía el irse a vivir con su expareja. Sin embargo, la cosa empezó a funcionar mal por el poco tiempo que pasaban juntos. "Tengo mucho trabajo y había cosas que nos empezaron a separar", aclara la exmujer de Manuel Díaz.

La diseñadora de moda presenció un momento muy duro. Manuel Díaz, mientras escuchaba las palabras de su exmujer, veía la emoción retenida en los ojos de ella. Del mismo modo, el torero se ha quedado impactado por el dolor que está sufriendo su exmujer.

▶️ Manuel Díaz, El Cordobés, habla muy emocionado: pronto voy a cumplir mi sueño

El sueño de Manuel Díaz cerca de convertirse en realidad

No obstante, no todo son malas noticias, pues la reconciliación más esperada entre Manuel Díaz y su padre está a la vuelta de la esquina, aunque aún no hay fechas confirmadas.

El 23 de marzo, Benítez se expuso a una operación de urgencias en la Clínica Quirón de Córdoba tras sentirse molestias en el corazón. En la salida del acto de la Fundación Manuel Benítez Pérez, 'El Cordobés' dio un mensaje esperanzador a su hijo, Manuel Díaz.

"Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame él cuando quiera y empezaremos a tener unas conversaciones. (...) Tenemos que, a poquito a poco, ir viéndonos ya. Ya nos veremos, todo llega.", declaraba el padre de Manuel Díaz.

| La Noticia Digital

Al escuchar estas palabras, el joven torero relucía de felicidad por las calles, pues está a punto de conseguir lo que lleva años soñando.

"Estamos viviendo una época de pesadillas (...). Tener un sueño bonito, como el que tengo ahora... espero que todo se arregle y que todos puedan cumplir sus sueños", comentaba Manuel Díaz, ilusionado.

Solo quedará esperar a que el hijo llamé por teléfono a su padre y ver cómo se desarrolla el reencuentro familiar.