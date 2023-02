Víctor Sandoval anuncia que ha fallecido una persona importante para él

Víctor Sandoval ha sorprendido a todos al anunciar que ha perdido a una de las personas más importantes de su vida. El colaborador de televisión publicaba en sus redes sociales que una familiar cercana había fallecido. A través de un post de Instagram, Víctor trasladaba sus condolencias por la triste pérdida.

Víctor ha sufrido un duro golpe. Y, como era de esperar, la publicación se ha llenado de muchos comentarios, mostrando apoyo al colaborador de televisión.

Víctor Sandoval llora la pérdida de un ser querido

El colaborador de televisión compartía la triste noticia del fallecimiento de su tía materna, Chelín, como se refería a ella cariñosamente. En el post de Instagram, Víctor ha querido rendirle homenaje, y ha mandado un fuerte mensaje de cariño hacia la familia:

“Hoy me despierto con la inesperada noticia de tu marcha, parece mentira que hace unas semanas te vi tan estupenda como siempre y de repente te vas”, comenzaba escribiendo el televisivo.

Víctor Sandoval afronta una dura pérdida | Telecinco

Víctor estaba muy unido a su tía, y la noticia ha llegado como un jarro de agua fría, dejándolo totalmente desolado. Por ello, en unos momentos tan complicados, el colaborador mandaba todo su amor y cariño a su familia:

“Le mando todo mi cariño a tus hijas Surianiana, Cristinasuriani y a tus nietos y demás familia. Dejas un vacío enorme, pues tu vitalidad, positivismo y cariño es imposible de suplir. Buen viaje Chelín. Volveremos a vernos”, finalizaba el texto de la publicación.

Los comentarios en la publicación no se han hecho esperar, y muchos usuarios han querido mostrar su apoyo al colaborador de televisión.

“Qué me dices Víctor, cuánto lo siento de verdad, me estoy quedando de piedra. Os mando un abrazo muy grande en este momento tan duro para la familia y para ti”, escribía una usuaria.

Un duro mazazo del que le costará recuperarse, aunque el televisivo cuenta con el apoyo de muchos seres queridos y amigos, en los que podrá encontrar refugio.

¿Volverá Víctor a la televisión?

Todo lo que conocemos de Víctor Sandoval en la actualidad es, prácticamente, por sus redes sociales. El que fuera colaborador de televisión lleva mucho tiempo alejado de este medio. Víctor fue uno de los grandes rostros de Sálvame durante muchos años.

Sin embargo, en los últimos tiempos, su estrella televisiva se ha ido apagando poco a poco. El tertuliano apenas aparece en la pequeña pantalla y siempre de forma esporádica. De vez en cuando, desde Sálvame Deluxe, cuentan con él como colaborador pero poco más.

Las últimas apariciones de Víctor Sandoval en televisión ha sido muy escasas | Mediaset

Según trascendió hace unos meses, Víctor no estaría dispuesto a volver a pisar el plató de Sálvame. Al parecer, al colaborador no le gusta mucho el rumbo que ha tomado el programa. Según se contó, hay ciertos rostros actuales con los que prefiere no compartir programa.

Esta información fue dada por Kiko Jiménez, quien aseguro que esto se lo había afirmado Víctor. Sin embargo, esto no convenció demasiado al resto de sus compañeros, ya que por todos es conocido los problemas económicos que arrastra.

Además, el colaborador disfruta mucho de la televisión, eso siempre ha sido así. Por lo que cuesta creer mucho que esté alejado de la televisión por cuenta propia.

Lo cierto es que, Víctor es una auténtica bomba de relojería para un programa como Sálvame. Por lo que sería todo un puntazo volver a verlo con el resto de los que fueron sus compañeros.