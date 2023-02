Paloma Barrientos decide confirmar el secreto a voces de Iñaki Urdangarin

Paloma Barrientos es una de las periodistas del corazón más presentes en televisión. Y esto la ha llevado estos días a abordar la última y nueva polémica protagonizada por Iñaki Urdangarin. Controversia que no ha dudado en comentar de manera clara y contundente.

Precisamente tratar este asunto ha llevado a Paloma a venir a confirmar algo que es un secreto a voces en nuestro país. Nos estamos refiriendo a la situación profesional del aún marido de la infanta Cristina.

Paloma Barrientos lo ‘retrata’ con dureza

La colaboradora de El programa de AR ha visto que estos días Urdangarin ha vuelto a ponerse en el foco mediático. Todo porque ha osado elegir como destino de una escapada romántica con su novia, Ainhoa Armentia, la misma estación de esquí a la que iba con su mujer y sus hijos. Es más, se ha alojado en la casa que utiliza la familia del Rey desde hace años.

Paloma sabe que esta situación ha supuesto que a Iñaki le lluevan las críticas por todas partes. Y todavía han sido mayores cuando se ha descubierto que, al contrario de lo que pensábamos, sigue teniendo escolta.

Barrientos ha hablado para la Sala Vip del Periodista Digital sobre este asunto, lo ha hecho de forma contundente y sin tapujos. Así, sobre el vasco, ha manifestado: “Para mí la visita de Iñaki a Baqueira no ha sido una chulería. Es que sin estar aún divorciado no tiene sentido que te vayas a la casa familiar con tu novia”.

“Y lo de Ainhoa tampoco lo entiendo. Siempre ha sido una chica bastante discreta y no comprendo que haya accedido a ir al inmueble de la exfamilia política de su novio”.

| Europa Press

Paloma visiblemente molesta con el excuñado de Felipe VI ha espetado: “No entiendo estos movimientos extraños que está haciendo. Y sigue llevando escoltas, que son 8000 € a la semana ¿Qué necesidad tienes de dar titulares? Salvo que vuelva a ser un aviso a su mujer o a quien esté a su alrededor”.

Barrientos en este momento se ha puesto mucho más dura, si cabe, con Iñaki. Y lo ha hecho sacando a relucir lo que parece que es un secreto a voces. Es decir, que está siendo mantenido por la que todavía es su esposa.

Exactamente, ha afirmado: “Durante todo este tiempo quien ha mantenido a la familia económicamente ha sido la infanta Cristina. Que se sepa, Urdangarin es un nini, ni estudia ni trabaja. Él sí que estuvo un tiempo en una gestoría para que le dieran el tercer grado, pero ahora no hace nada de nada”.

“A mí lo que me llama la atención es que se da la vida padre. Tiene un Volvo, se va de vacaciones a Formentera. No sé si se lo pagan sus hijos, no tengo ni idea, pero lleva una vida de bastante relax y no ha buscado trabajo”.

A lo que ha añadido: “Por lo tanto, el dinero de la familia es de la infanta, de su trabajo. Y este señor debería haber hecho un esfuerzo por seguir en la gestoría, aunque sea haciendo fotocopias”.

| Europa Press

Paloma Barrientos revela las causas del mantenimiento del matrimonio

Paloma Barrientos además ha visto que se ha puesto sobre la mesa lo incomprensible de que Cristina e Iñaki no firmen ya el divorcio. Sobre todo, porque él ya ha rehecho su vida con otra mujer y no se esconde.

Sobre esta cuestión, ha afirmado: “El divorcio tardará en llegar porque el dinero no se puede mover sin generar sospechas”.