Pedro Aguado reaparece y destapa la cruda realidad de 'Hermano Mayor'

Pedro Aguado reaparece públicamente después de una larga temporada alejado del foco mediático. Y lo ha hecho para hacer una dura confesión sobre la realidad que se escondía detrás del famoso espacio de Cuatro, Hermano Mayor.

Durante varios años, tanto Pedro como este formato de Mediaset España, fueron uno de los espacios más vistos de nuestro país.

Y aunque ayudaron a un centenar de jóvenes a salir de sus problemas, tanto familiares como de adicciones, ahora Pedro Aguado ha destapado la cruda verdad que se escondía tras cada uno de los capítulos.

Durante su intervención en el pódcast de Alex Fidalgo, Lo que tú digas, el televisivo ha querido compartir uno de los casos más dolorosos a los que se tuvo que enfrentar.

“La única crítica que tengo de Hermano Mayor, son aquellos casos en los que yo no fui capaz de decir «esto no lo hago» y que no tenían que haber salido en el programa”.

Pedro Aguado destapa la cruda realidad

Pedro Aguado ha querido compartir uno de los momentos más complicados que vivió dentro de este conocido formato de Mediaset España.

Y es que, según él mismo ha desvelado en esta entrevista, hubo un caso en el que se “plantó” y a sus jefes no les quedó otra opción que ceder ante sus exigencias. “Pero claro, era un chaval que era adicto”, ha puntualizado el presentador.

Además, Pedro Aguado ha querido compartir algunos detalles íntimos de este joven para dar a conocer la gravedad de la situación: “Fumaba mezcla de heroín*** y cocaí***”.

Pero, por si esto fuera poco, a este participante de Hermano Mayor le había tocado vivir una vida de lo más traumática, ya que “su madre se había suicidado”. “Estaba fatal, ese chico necesitaba un centro de tratamiento, no un programa de televisión”, ha puntualizado.

En este momento, Pedro Aguado ha confesado que “cuando le ponen ahí”, cara a cara con el chico, se da cuenta de que “este chaval es como yo hace unos años”.

“Este chaval está hecho polvo, ¿qué queréis hacer?”, les preguntó el comunicador a sus jefes en aquel momento. Pero, todo apunta a que la respuesta que le dieron no le terminó de convencer. Por eso, no se lo pensó dos veces a la hora de negarse a participar en este cuestionable caso.

Pero, antes de dar por perdido a este joven, a Pedro Aguado se le ocurrió la idea de exigir a sus jefes unas medidas extraordinarias que, por otro lado, eran totalmente necesarias.

“No, yo firmo con mi cara este programa, si ese chico entra en un centro terapéutico”, ha confesado el televisivo durante su entrevista.

Según ha contado Pedro Aguado, fue él el que habló con un centro de Bilbao y le contó a uno de los doctores lo que estaba sucediendo. “Le dije: «Mira, tenemos esta situación, al menos, por favor, atiéndele»”, ha recordado el invitado.

Tal fue la implicación de Pedro Aguado, que no dudó ni un segundo en hacerse cargo de todos los gastos que generara la estancia del muchacho en este centro médico. “Yo te pago lo que haga falta”, le aseguró a este profesional sanitario.

Finalmente, Pedro Aguado ha asegurado que el chico “acabó el programa entrando por las puertas” de este edificio, pero las cosas no salieron como él esperaba.

Y es que, al no “haberle hecho una intervención como Dios manda”, a los tres días se escapó. “Se va a casa, donde tiene marihuan*** escondida, y apuñala a su abuela”, le cuenta a Alex Fidalgo, quien no puede ocultar su cara de asombro.

Tal y como él mismo relata en este pódcast, después de salir el caso en los periódicos, a Pedro Aguado le entró un sentimiento de culpa y se llegó a cuestionar si él era responsable o no de lo que había sucedido.