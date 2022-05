Víctor Janeiro y el pacto secreto que protege a la mujer de su vida

Víctor Janeiro ha sido uno de los toreros más mediáticos y gran parte de su popularidad se la debe a su hermano Jesulín de Ubrique. Según publica el portal Show España, el marido de Beatriz Trapote ha firmado un pacto para proteger a su mujer más especial. Estamos hablando de Carmen Bazán, matriarca del clan Janeiro y abuela de la famosa Andreíta.

Víctor Janeiro lleva un tiempo retirado del foco mediático, a pesar de que su familia ha ocupado las páginas de las mejores revistas. La prensa le ha dado de lado porque disfruta de una vida estable y poco atractiva para el público. En el programa Sálvame especularon con su sentido de la lealtad, pero el tiempo ha demostrado que todo eran rumores sin fundamento.

Víctor habría llegado a un acuerdo secreto porque es consciente del problema que está atravesando su madre Carmen. Supuestamente ha hablado con sus hermanos y han establecido nuevas normas: ninguno puede llamar la atención más de la cuenta. Jesulín ha regresado a la pequeña pantalla y es normal que se hable de él, pero los comentarios no son negativos.

Víctor está casado con la periodista Beatriz Trapote, quien en su momento fue cuestionada por los colaboradores de Sálvame. El programa le atacó y le acusó de estar aprovechándose de la fama del torero, pero ella fue mucho más fuerte. Su comportamiento ha sido aplaudido por todos, pues jamás ha traicionado a la familia de su marido.

Los Janeiro alcanzaron la gloria en los años 90 y ganaron mucho dinero gracias a la prensa del corazón, pero la situación actual es diferente. Belén Esteban, gran detractora del clan, ha lanzado ataques muy fuertes y las consecuencias no se han hecho esperar. Defiende que su hija Andrea no cuenta con el apoyo de la familia, atrevimiento que no puede quedar impune.

Víctor Janeiro conoce el drama de su madre

Víctor ha sido acusado de haberse desentendido de su padre Humberto Janeiro, quien se separó de Carmen en 2003. Esta teoría no está comprobada y todo hace pensar que el diestro puede explicar lo que sucedió realmente, aunque no romperá su silencio. Sabe que este tema le hace daño a su madre y no quiere darle más problemas, por eso mirará para otro lado.

Janerio ha ganado mucho dinero en televisión y sigue siendo un referente para los amantes del toro, así que no necesita a la prensa rosa. Todo hace pensar que no regresará a primera línea porque la situación es muy delicada y no puede cometer errores. Su cuñada María José Campanario está embarazada y la prensa ha vuelto a analizar con lupa los movimientos del clan.

Carmen Bazán ha desaparecido de los medios y son muchos los que aseguran que su estado es realmente delicado. Ha tenido problemas económicos y varios achaques de salud que han preocupado a sus hijos, por eso han llegado al mencionado acuerdo. Ninguno dará un paso adelante ni generará polémicas por el bien de la matriarca.

Víctor Janeiro cuenta con el apoyo de Beatriz Trapote

Víctor está centrado en sus nuevos proyectos profesionales y ha rechazado ofertas suculentas por volver al marcado del corazón. El portal El Televisero aseguró que había recibido una llamada de Supervivientes 2022. El torero sigue generando cierto interés, pero no quiere exponerse tanto y esta postura cuenta con el apoyo de su esposa Beatriz.

Carmen Bazán es una mujer muy importante en la vida del torero y actualmente no está atravesando un buen momento. Hace años contaba con el respaldo de Belén Esteban, pero la 'Princesa del pueblo' le ha dado la espalda y ha condenado su comportamiento. No le perdona que, según ella, tenga tan poco en cuenta a la discreta Andreíta.