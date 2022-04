María José Campanario descubre que su marido ha retomado las malas costumbres

María José Campanario ha recibido muchas críticas a lo largo de su trayectoria mediática, pero es imposible hablar mal de ella en su última etapa. Está embarazada de su tercer hijo y no quiere saber nada de los medios de comunicación porque necesita tranquilidad.

El problema es que Jesulín de Ubrique está concursando en El Desafío, un programa de Antena 3 que tiene mucha repercusión.

María José Campanario necesita desconectar, por eso no atiende a ningún periodista y no quiere entrar en ningún conflicto. Recientemente, ha descubierto que Jesulín ha retomado su mala costumbre: subirse encima de los escenarios para cantar.

El diestro sacó una canción en los años 90 titulada Toda, toda, toda y fue un auténtico éxito, pero tuvo que retirarse de forma repentina.

María José apoya al padre de sus hijas en todo lo necesario, de hecho forman un equipo estupendo y llevan juntos varias décadas. El torero sufrió mucho durante su época de cantante porque recibió críticas bastante fuertes, por eso decidió “cortar por lo sano”.

Hace unas semanas se sentó en el plato de El Hormiguero y habló de este tema para zanjar las dudas que siguen en el aire.

“Yo me dedicaba a torear, tenía éxito en lo que iba haciendo y cuando tienes éxito te vienen con una cosa, te ofrecen otra cosa. Me ofrecieron cantar, pues canté y me saqué mi disco. Habrá muchos singles que se han olvidado, el mío no”, explicó el marido de Campanario visiblemente orgulloso.

María José es consciente de que está casada con uno de los hombres más importantes de la crónica social y nunca ha intentado cambiarle.

El de Ubrique tuvo que pagar un precio bastante caro para abandonar el mundo de la música, 70 millones de pesetas concretamente. Pero ahora ha decidido retomar esta costumbre y ha cantado su mítico tema en El Desafío.

María José Campanario, sorprendida: “Tantas versiones”

María José ha heredado todos los enemigos del clan Janeiro, familia que su esposo llevó a la gloria televisiva. Sin embargo, el paso del tiempo le ha dado la razón, pues ha demostrado que es una persona completamente prudente. Podría haber ganado mucho dinero gracias a la fama del clan, pero optó por llevar un camino diferente: estudiar odontología.

Campanario se ha convertido en una de las mejores profesionales de su sector, algo de lo que también puede presumir Jesulín de Ubrique. El torero ha regresado a la música gracias a la prueba que le han sometido los directores de El Desafío. Ha hecho nuevas versiones de su mítica Toda, toda, toda y está recibiendo críticas favorables.

“Mi canción es universal y la voy a volver a poner de moda. Hemos hecho tantas versiones y tanta mezcla que me pierdo”, comenta el diestro en el concurso de Antena 3. Sus compañeros han aplaudido que tenga la valentía de cantar después de estar 25 años en silencio.

La odontóloga apoyará todos los pasos de el de Ubrique, aunque ella sabe mejor que nadie lo que sufrió en la industria musical. “Les di un arma para atizarme”, recuerda el ex de Belén Esteban en El Hormiguero.

María José Campanario conoce los planes de Jesulín

María José ha desaparecido temporalmente de la prensa del corazón, algunos le acusan de estar protegiendo una exclusiva, pero no es cierto. Lo único que quiere es protegerse del escándalo y llevar un embarazo tranquilo. Está en la recta final y no quiere alterarse, aunque lleva una vida completamente normal.

El padre de Andrea Janeiro ha hablado de Campanario en El Desafío y ha explicado que ella sabía que iba a cantar Toda, toda, toda. “Anoche a las 1:30 en la ducha. Estaba a gusto y me pilló haciendo la coreografía”, comenta despertando las carcajadas de la audiencia.