Víctor Janeiro dejará de ocultar el secreto de Jesulín tras descubrir lo que ha hecho

Víctor Janeiro fue uno de los toreros más famosos de su época, pero actualmente reside en un discreto segundo plano. Forma parte de una familia muy mediática y todos sus movimientos son estudiados al detalle, por eso prefiere no llamar la atención.

Sus hermanos habían hecho un pacto, pero Jesulín de Ubrique lo ha incumplido y él ha pasado a la acción.

Víctor Janeiro, según el portal Show España, había tenido una reunión familiar para acordar cuál era la nueva hoja de ruta. Carmen Bazán, matriarca del clan, supuestamente está atravesando un momento delicado y sus hijos no quieren darle más disgustos. Quedaron en no llamar la atención y en llevar una trayectoria modesta, pero el ex de Belén Esteban se ha saltado las normas.

| GTRES

Víctor ha descubierto que Jesulín está concursando en El Desafío, uno de los programas con más audiencia de Antena 3. Por si fuera poco María José Campanario se ha unido al proyecto y ha concedido unas declaraciones bastante sorprendentes. La odontóloga ha confirmado el secreto a voces: entre ella y su esposo no hay ningún tipo de problema.

Víctor tiene que soportar que decenas de periodistas se trasladen hasta su domicilio para intentar saber cómo es María José Campanario. Nunca se ha pronunciado al respecto para no incomodar a nadie, aunque es posible que cambie de actitud en los próximos meses.

Jesulín ha sido bastante indiscreto y ha alimentado los rumores, así que ahora el público quiere saber más.

El marido de Beatriz Trapote no quiere pronunciarse, por eso no habla del matrimonio de Campanario y el diestro. Entre ellos todo está bien, no hay ninguna crisis y están más unidos que nunca, pero no quiere aclararlo para espantar a la prensa.

Lo más probable es que deje de esconder este secreto porque la odontóloga ha sido la primera en participar del juego.

Víctor Janeiro, sorprendido: “Es un campeón”

Víctor tenía entendido que María José no iba a conceder declaraciones hasta que diera a luz a su tercer hijo, pero no ha sido así. Ha participado en El Desafío y ha hablado de su matrimonio para dejar claro que Jesulín “es un campeón”. Sus palabras están causando sensación porque hacía mucho tiempo que no rompía su silencio para proteger una supuesta exclusiva.

| Europa Press

Jesulín de Ubrique y su mujer, según cuentan en Telecinco, se han apartado del foco mediático hasta que nazca el nuevo bebé. Podrían estar en contacto con ¡Hola!, su revista de cabecera, para vender el nacimiento del niño, como hicieron con sus otros hijos. Cada vez hay más rumores sobre la mesa y ellos no quieren entrar a confirmar o desmentir nada.

▶️ Jesulín echa humo tras saber qué le ha pasado a su hija

Janeiro podría haber ganado mucho dinero en la prensa del corazón hablando de su hermano, pero no lo ha hecho. Se comprometió a ser discreto para proteger a Carmen Bazán, aunque Jesulín se haya saltado este pacto en las últimas semanas.

Es cierto que ni él ni Campanario hicieron nada del otro mundo, pero como nunca hablan cualquier movimiento que digan tiene repercusión.

Víctor Janeiro conoce la historia de amor

Víctor sabe mejor que nadie lo que sucede entre su hermano y María José Campanario: tienen miedo de los escándalos. Han vivido mucho tiempo bajo la sombra de la crisis matrimonial, un problema que realmente nunca ha existido. El marido de Beatriz Trapote no ha querido desvelar el secreto para no engordar la polémica, pero ya no tiene obligación de guardar silencio.

La odontóloga ha participado en un programa de máxima audiencia para dejar claro que apoya al padre de sus hijos. Están muy enamorados y juntos han superado los obstáculos que la prensa se ha encargado de poner en el camino.

Pilar Rubio, una de las nuevas compañeras de Jesulín, expresó lo que sentía al ver al matrimonio trabajar en El Desafío. “Es la prueba más romántica que he visto en mi vida, de verdad. Por él, por ella, por el amor que se tienen y cómo se cuidan incluso en esos momentos”.