Gema López confiesa la deslealtad y explica cómo se encuentra su corazón

Gema López conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, por eso ha tomado una decisión: no hablar de su vida. Ha estado muchos años casada con Antonio Pardo, un actor y director de cine que también es bastante discreto. Tienen una hija en común llamada Nadia y han logrado tener una relación estupenda después de la separación por el bien de la menor.

Gema López tuvo un enfrentamiento en Sálvame con su compañero Pipi Estrada, quien le acusó de tener una vida sentimental revuelta. El ex de Terleu Campos aseguró que conocía a un hombre que había sido pareja de López, algo que ella negó rotundamente. “No he tenido ningún novio técnico de la Cadena Ser, pero si está bueno preséntamelo ahora que estoy sola”.

Gema desveló por error cómo se encontraba su corazón, un dato bastante jugoso para los reporteros: de momento está soltera. La periodista no tenía intención de hablar de un tema tan privado y recientemente se ha tomado la revancha destapando un gran escándalo. Piensa que Pipi no se ha portado bien con Terelu y que en una entrega de premios le fue desleal, al menos con su actitud.

Gema defiende a la hija de María Teresa Campos porque sabe que ha sufrido mucho al lado de Pipi, por eso rompieron el noviazgo. La colaboradora ha confesado que el experto en deportes coqueteó con otra mujer en una discoteca mientras Terelu estaba recibiendo un premio.

“No hables de lo que pasaba en Gabana. Yo estaba ahí mientras le estaban dando un premio a Terelu y tú estabas tonteando con una detrás de la columna”. Estas palabras de López han desatado el caos porque demuestran que los rumores son ciertos: Estrada no se lo hizo pasar bien a las Campos.

Gema López pone en apuros a su compañero

Gema desveló, presionada por la presunta mentira de Pipi, cuál era su situación sentimental y ahora se ha tomado la revancha. Asegura que el periodista deportivo acompañó a Terelu a una entrega de premios e intentó ligar con otra mujer. “Ahora está tu credibilidad o la mía, que cada uno juzgue”, ha comentado la tertuliana muy segura de lo que estaba contando.

López asegura que “la escena era violenta”, mientras que el exyerno de María Teresa Campos garantiza que aquello nunca existió. “No tengo por qué inventarme eso”, se justifica su compañera. Los espectadores de Sálvame se han posicionado a su lado porque no es la primera vez que pillan a Estrada en una mentira.

La colaboradora se ha convertido en uno de los grandes rostros del equipo de Jorge Javier Vázquez y se ha ganado el respeto de todos. Tiene mucha experiencia en la pequeña pantalla, por eso sabe qué límites no debe cruzar para no llamar la atención. Su comportamiento es impecable y se ha convertido en un referente profesional para las nuevas generaciones.

Gema López sabe cómo era la relación

Gema disfruta de una conexión especial con la familia Campos, por eso es consciente de que Pipi Estrada no está contando la verdad. El experto en deportes ha insinuado que Terelu estaba con él mientras seguía con Alejandro Rubio, padre de su única hija. López ha cortado los rumores asegurando: “En diciembre está con Alejandro, pero se separa en febrero”.

La tertuliana no consiente que nadie ensucie ninguna situación por el mero hecho de hacer daño. Ella también se ha separado y sabe perfectamente que es un proceso bastante complicado. Por lo que ha contado, desde entonces no ha vuelto a encontrar el amor, aunque ocasiones no le han faltado.

López es una mujer emprendedora y activa que tiene un físico impactante, así que podría haber rehecho su vida sentimental si hubiera querido. Todo hace pensar que prefiere centrarse en sus negocios y en la estabilidad de su hija Nadia. La joven sigue teniendo mucho contacto con su padre Antonio Pardo, pues el divorcio se desarrolló en términos amistosos.