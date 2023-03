Última hora sobre la salud de Belén Esteban tras su último problema

Belén Esteban ha sido la protagonista de Sálvame después de que un problema de salud le haya obligado a salir del plató a las primeras de cambio. En este caso, Belén no ha abandonado el plató por ningún tema que le haya sacado de quicio. Lo ha hecho por algo que ha intranquilizado a los espectadores, que apenas le han visto este lunes dar espectáculo como suele ser habitual en ella.

Al principio de la tarde, Belén Esteban estuvo en el punto de mira después de que el programa tocase el tan comentado tema de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Y es que Belén tiene muy buena información de lo que opina su gran amiga Anabel sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Especialmente tras ver que su novio le había dejado pocas horas después de regresar de la gira americana con Isabel Pantoja.

Última hora del problema de salud de Belén Esteban

Belén Esteban dio la cara por ella y cuando estaba dando su más sincera opinión sobre el tema, un problema le sobresaltó. Así las cosas, la madrileña tuvo que abandonar el plató rápidamente.

La 'princesa del pueblo' ya dio la voz de alarma en un momento dado. Lo hizo cuando pidió a los asistentes del programa si le podían traer un sobre de azúcar.

La tertuliana se percató rápidamente de que la bomba que lleva en el pecho le había indicado que sus niveles de azúcar no eran los correctos. Y es que la diabetes que sufre desde hace años le estaba dando algún que otro problema.

Una enfermedad de la que nunca ha rehuido a hablar y siempre se la ha tomado como algo rutinario en su vida. Aunque a veces le ha dado algún tipo de susto con las subidas o bajadas de azúcar.

Belén Esteban se va del plató por un problema de salud y alarma a todos

En ese momento, tras la reacción de Belén al ver los inesperados niveles de azúcar, tranquilizaba a Terelu Campos y al resto de colaboradores.

"Nada, la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar", aseguraba Belén, sin querer alarmar demasiado a los presentes.

Segundos después, Belén vio cómo un miembro del programa le traía un vaso de agua con azúcar, pero parece ser que no fue suficiente.

La de Paracuellos no volvió a hacer acto de presencia en el plató

Y después de una pausa publicitaria al inicio del programa, veíamos como la silla de Belén estaba vacía. Además, todo el público podía escuchar cómo Belén no las tenía todas consigo por tal problema, y es que se oía a través de un micro abierto que algo no iba bien.

Y así, Belén Esteban tuvo que hacerse unas pruebas para saber si esa bajada de azúcar era más grave de lo normal.

El caso es que Belén tan solo estuvo en el programa apenas media hora. Y después de este incidente, la colaboradora de Sálvame no volvió a hacer acto de presencia en el plató. E incluso ni los colaboradores ni Terelu Campos, la presentadora en el día de ayer, mencionaron en ningún momento a la de Paracuellos.

Con toda seguridad, en las próximas horas Sálvame dará actualizada información sobre el estado de Belén. Una salida repentina que dejó preocupados a los espectadores del programa del que es una de las estrellas absolutas desde que echase a andar hace ya 14 años.