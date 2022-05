Jorge Javier se horroriza al descubrir lo que Paz Padilla ha hecho a sus espaldas

Jorge Javier Vázquez es un maestro del mundo del espectáculo y ha dejado claro que todavía le queda mucho tiempo en televisión.

Sus detractores se han movilizado para exigir su despido, pero él insiste en que el juego sigue adelante, a pesar de que haya complicaciones. El programa Sálvame, espacio que presenta desde hace más de 12 años, está experimentando una serie de cambios.

Jorge Javier Vázquez tuvo que despedirse de su compañera Paz Padilla, quien se encargaba de conducir Sálvame cuando él no estaba disponible. La gaditana tuvo una fuerte discusión con la colaboradora Belén Esteban por un tema relacionado con la pandemia del coronavirus.

Abandonó el plató y sus jefes consideraron este atrevimiento una falta grave, por eso han dejado de contar con ella.

| GTRES

Jorge Javier, en una entrevista que ha recogido el diario La Razón, ha confesado que actualmente no tiene relación con Paz Padilla. Siempre se ha rumoreado que estaban enfrentados y todo hace pensar que la teoría es cierta, al menos por las palabras del catalán. “No hablamos desde que dejó el programa y como no tengo relación con ella no la echo de menos”, ha declarado al respecto.

Jorge Javier también ha dado su opinión sobre los nuevos planes de su excompañera, quien pretende recorrer España en una camioneta.

La humorista ha escondido este proyecto hasta el final para que nadie pudiera estropearlo y generar un mayor impacto. El líder de Sálvame está “horrorizado” con la idea y parece que no entiende como a Paz le hace tanta ilusión.

“Paz Padilla se ha comprado una caravana para ejercer de vendedora ambulante de la ropa que diseña”, le comentan a Vázquez. A lo que él responde tajantemente: “Qué horror, ni me gustan las caravanas ni los campings”.

La presentadora estaba trazando este plan a espaldas de todos porque pensaba que era una idea brillante, pero podría estar equivocándose.

Jorge Javier Vázquez despeja las dudas

Jorge Javier es un profesional comprometido, por eso nunca se había pronunciado sobre sus problemas con Paz Padilla. La cómica ya no forma parte de su equipo, así que puede hablar libremente de ella, por eso ha sido tan sincero.

Ha reconocido que no tienen ningún tipo de relación, aunque hay que dejar claro que no le ha dedicado ninguna mala palabra.

| Mediaset

Vázquez está acostumbrado a recibir críticas de todo tipo, pero es un presentador de primera y no deja que nada ni nadie le distraiga. Actualmente está al mando de Supervivientes, uno de los concursos más importante de Telecinco. Paolo Vasile, máximo responsable de Mediaset y jefe directo del comunicador, sigue confiando en él, por eso le ha vuelto a contratar.

El excompañero de Paz ha asegurado que no tendría ningún problema en abandonar la pequeña pantalla, tal y como quieren sus detractores. Se ha preparado para ese momento y no estará en televisión más tiempo del necesario, aunque todavía tiene fuerzas.

▶️ Famosos con hijos ilegítimos o no reconocidos: Carlos Baute, Alejandro Sanz y más

“A mi edad estar preparado por si algo te falla te da mucha seguridad. Pero estoy convencido de que vamos a seguir con el programa diario. Hay mucha gente que ya nos ha enterrado y lo siento por ellos porque aquí seguimos”, ha explicado el comunicador.

Jorge Javier Vázquez ha cambiado de vida

Jorge Javier ha explicado que ha perdido mucho peso gracias a una dieta saludable. Asegura que se encuentra mejor que nunca y todo es gracias a sus nuevos hábitos. Ahora hace mucho deporte y come más sano, incluso se ha planteado dejar de comer carne.

“Empecé esta dieta porque me sobraban un montón de kilos, me fue bien y ahora quiero afinarme para estar este verano estupendo. Ya he perdido veinte kilos y nunca me había visto tan bien. Además, hago deporte todos los días”, ha explicado durante su última entrevista.