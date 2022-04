Terelu Campos compromete a Alejandra Rubio destapando su duro problema de salud

Terelu Campos, tertuliana y presentadora de Telecinco, es una de las personas más influyentes de la crónica social. Está sometida a mucha presión, pero no es algo que venga de ahora: lleva demasiado tiempo dando explicaciones. Asegura que nunca ha tenido una depresión, pero reconoce que tuvo que pedir ayuda cuando era más joven porque no podía avanzar.

Terelu Campos ha hablado de un problema de salud mental que tuvo y ha comprometido a Alejandra Rubio, quien no sabía nada. La joven se ha sentido algo molesta porque considera que hay ciertos temas que no deben hacerse públicos. Alejandra era desconocedora del bache de que atravesó su madre y se ha sentido incómoda cuando ha salido a la luz en Viva la Vida.

| Telecinco

Terelu ha desvelado en Viva la Vida, programa en el que ejerce de colaboradora, que después de alcanzar la mayoría de edad tuvo problemas. La salud mental es importante, por eso quiere hablar de lo que sucedió e intentar concienciar a la sociedad. “Yo cuando fui al psiquiatra, que para mí era una eminencia, ese hombre grande que parecía un alemán, me cambio todo”, empieza diciendo.

Terelu, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, ha destapado lo que sucedió y ha respondido a todas las preguntas de Emma García. “A mí me pilla la muerte violenta de mi padre y hay cosas que se han quedado dentro de tu cabeza y de tu alma”, confiesa sin pudor. Defiende que “todo ocurre por algo” y que sus problemas de salud mental también tenían explicación.

Alejandra Rubio disfruta de una conexión especial con su madre, pero no se ha sentido cómoda al hablar de este episodio. La joven tertuliana es muy discreta y considera que hay detalles que se tienen que quedar en la intimidad. Emma le ha comprendido y ha querido saber si ella también ha estado deprimida, a lo que ha respondido: “No he pasado por eso nunca”.

Terelu Campos sorprende: “Pensaba que me iba a morir”

Terelu reconoce que estuvo bastante preocupada porque sentía que se estaba quedando sin fuerzas. Pero su psiquiatra le dijo que estuviera tranquila, que el problema de salud que tenía no le iba a hacer perder la vida. “Me metía en la cama y pensaba que me iba a morir”, le explica a Emma García bajo la atenta mirada de Alejandra Rubio.

| Mediaset

Campos ha conseguido que sus compañeros de Viva la Vida guarden silencio mientras ella relataba el episodio que marcó su vida. “Yo no salía de mi casa, no me movía y no me relacionaba con 19 años, así que estuve en tratamiento un año”. Todo esto sucedió mientras María Teresa Campos, matriarca del clan, triunfaba en los medios de comunicación.

Alejandra Rubio entiende que su padre es una persona comprometida con su trabajo y que debe dar explicaciones sobre ciertos temas. Pero ha confesado que no sabía cómo reaccionar porque era desconocedora de todo lo que ha salido a la luz. “Yo no lo sabía, no tenía ni idea porque nunca me lo ha contado”, desliza la influencer.

Rubio prefiere ser prudente y no hablar en exceso porque no le quiere dar armas a sus enemigos. “No sé como reaccionar porque son cosas muy privadas, entonces no sé. Son cosas que no me gusta hablarlas en público porque hay mucha gente que no lo entiende”.

Terelu Campos le cuenta la verdad a Alejandra

Terelu quiere que el público comprenda la importancia de la salud mental. El problema que tuvo ella fue muy serio porque no tenía fuerza para salir de su domicilio. “Parece que son tonterías, pero no lo son, son cosas que te condicionan tu libertad”, explica en un tono serio.

Alejandra Rubio ha descubierto la verdad al mismo tiempo que los espectadores de Viva la Vida. Su madre nunca había hablado con ella de este suceso porque sabe que es un tema realmente complicado y doloroso. Afortunadamente ya forma parte del pasado y si volviera a suceder sabe cómo solucionarlo: pidiendo ayuda a especialistas.