Telma Ortiz habla con la reina tras el anuncio del nuevo bebé y confirma sus sospechas

Telma Ortiz, está en boca de todos después de las últimas informaciones publicadas.

Telma y su consanguínea, la reina Letizia ha visto como Carla Vigo, actriz y artista, ha concedido una entrevista para presentar a su novio en sociedad. La joven sobrina de la reina ha aprovechado para decir que quiere ser madre en un corto periodo de tiempo, algo que causará un gran revuelo en la Familia Real.

Telma Ortiz mantiene una relación estable con el abogado Robert Gavin y tienen una hija juntos que nació en agosto de 2021.

Según el diario La Razón, Telma no disfruta de un vínculo demasiado estrecho con su sobrina Carla. Supuestamente ni siquiera le dijo el nombre del bebé porque no confiaba en ella, al menos eso es lo que asegura el citado medio.

Telma lleva mucho tiempo formando parte de la crónica social, así que es probable que haya pasado a la acción antes de que sea tarde. No sería de extrañar que haya hablado con Letizia sobre la exclusiva que Carla Vigo ha vendido en la revista Lecturas.

La joven actriz no ha vetado ningún tema y sus declaraciones son bastante potentes, escándalo que habría que tener controlado.

Telma ha descubierto que su sobrina, única hija de Erika, tiene novio y todo hace pensar que están muy enamorados. El joven indirectamente pasará a formar parte de la Familia Real, a pesar de que todavía no conoce a reina.

Este nuevo miembro del poderoso clan no tiene experiencia en los medios de comunicación, así que podría cometer muchos errores.

Telma Ortiz, impactada: “Quiero ser madre”

Telma, siguiendo la información aportada por La Razón, no tiene demasiado contacto con Carla Vigo, así que no ha seguido su evolución.

Es cierto que la actriz protagonizó varios revuelos después de alcanzar la mayoría de edad, pero nunca fueron responsabilidad de ella. El público conoce su conexión con la Casa Real, por eso se ha visto salpicada por conflictos que no han tardado en trascender.

Ortiz ha descubierto que la hija de la difunta Erika está enamorada y que quiere traer un niño al mundo dentro de un tiempo.

“Quiero casarme, pero no por la Iglesia, y quiero ser madre, aún no, aunque si surge no me importaría”, declara en exclusiva para Lecturas. La joven ha confirmado las sospechas de su familia: su vida ha cambiado y está mucho más centrada.

Carla Vigo también ha dado explicaciones sobre su orientación sexual, pues es un tema que ha generado bastantes rumores. “No he ligado mucho con chicas, tuve una relación y ya se acabó”, explica intentando zanjar los rumores.

Sus palabras han sido aplaudidas por muchos periodistas, pues demuestran que ha enterrado sus fantasmas y que pretende empezar de cero.

Telma Ortiz descubre la historia de amor: “Fue un flechazo”

Telma Ortiz debería estar orgullosa de Carla, pues lleva mucho tiempo enfrentándose a sus enemigos sin ayuda de nadie. Las personas que han coincidido con ella aseguran que es una persona completamente responsable y talentosa.

El problema es que está sometida a mucha presión y todos sus pasos son estudiados al detalle.

La sobrina del rey Felipe ha sufrido bastante porque quiere dedicarse al mundo del espectáculo y sus méritos son discretos. Hay quien le acusa de ser “una enchufada”, crítica que no tiene ningún sentido porque su relación con la reina no es tan fluida.

De hecho ha desvelado en Lecturas que Letizia todavía no conoce a su nuevo novio.

Carla Vigo, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, ha sorprendido a su familia al explicar cómo surgió su historia de amor. “Nos conocimos por una aplicación y a las dos semanas estábamos viviendo juntos, fue un flechazo”.

El romance va tan en serio que la actriz y bailarina ha anunciado que en un tiempo podría traer al mundo un bebé.