Emma García da una última hora de Álex Casademunt que altera a su madre

Álex Casademunt se ha convertido en el protagonista indiscutible de Fiesta, el programa de Telecinco presentado por Emma García. La vasca ha entrevistado a Verónica Romero, compañera y amiga de Casademunt, y le ha puesto en un compromiso. Le ha preguntado por el regreso de Formula Abierta, el grupo de música que lideraba el catalán.

Álex Casademunt falleció en 2021 en un accidente de tráfico y desde entonces su recuerdo no ha desaparecido de los platós. Sus compañeros le han rendido homenajes preciosos, pero su familia quiere que se deje de hablar de él para que pueda descansar tranquilo. Verónica sabe que la situación es complicada por eso ha dejado claro en Fiesta que ella había acudido para promocionar su libro.

Instagram @emmagarciaweb

Rosa González, madre de Álex, ha charlado con el programa para confirmar que está molesta con los antiguos compañeros de su hijo. “No quiero saber nada de esta gente y mucho menos de los de Fórmula Abierta. Ni siquiera me han contado que pensaban formar de nuevo el grupo”, ha explicado rosa bastante alterada delante de las cámaras de Telecinco.

Emma García ha confirmado la última hora: la famosa banda musical regresará, a pesar de que falta su protagonista: Casademunt. Verónica se ha quedado realmente sorprendida y se ha pronunciado en un tono muy prudente para no ofender a nadie. De hecho le ha mandado un mensaje bastante cariñoso a la mamá de Álex, quien está profundamente dolida.

“Por respeto a ella y a la familia no quiero hablar de esto, Rosa tiene mi amistad y ella lo sabe. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido Rosa y yo me dejan tranquila, así que no tengo nada que decir de esto. Es algo muy incómodo para mí, Fórmula Abierta es un grupo hecho desde el amor y así seguirá”, ha declarado la cantante.

Álex Casademunt ha vuelto a ser protagonista

Álex tenía una relación fantástica con todos sus compañeros de Operación Triunfo, por eso Rosa González cree que se merece más. Geno, Mireia y Javián, integrantes de la famosa banda, habrían dado el paso sin pedirle permiso y eso le ha alterado demasiado. Su hijo falleció con 39 años y muchos sueños por cumplir, por eso cree que se merece más respeto.

La Noticia Digital

Verónica ha dejado muy claro que ella nunca ha hecho nada que pueda ofender a nadie, de hecho no se ha pronunciado. Le invitaron a Fiesta para hablar de su próximo libro, una novela romántica con tintes autobiográficos, pero nada más. Por ese motivo no ha puesto el foco de atención en el caso Casademunt, a pesar de que hay muchas dudas en el aire.

Emma García ha dado la noticia sin saber que Rosa estaba molesta, la presentadora no pensaba que el asunto fuera tan espinoso. Su programa ha emitido unas imágenes de la madre del cantante que no dejan lugar a dudas: hay conflicto. Los concursantes de OT quieren ser respetuosos con el tema, por eso se niegan a entrar en ciertos asuntos.

Emma García ha hablado de Álex Casademunt

Emma se ha visto obligada a hablar de Álex, pero lo ha hecho desde el máximo respeto y la audiencia se ha dado cuenta. Sin embargo, el público también ha comprendido que Rosa González se sienta molesta tanto con Telecinco como con los integrantes de OT. Supuestamente no se han portado bien y no han sido lo suficientemente generosos.

Casademunt sigue muy vivo en el recuerdo de los españoles, por eso el regreso de Fórmula Abierta no será igual sin él. En Fiesta han propuesto que alguno de los hermanos del catalán participen en el proyecto, pues también son cantantes. Verónica Romero se ha mostrado entusiasmada con la propuesta.