La madre de Álex Casademunt descubre por qué están investigando tras la triste muerte

Álex Casademunt, uno de los cantantes más queridos del panorama español, falleció el 2 de marzo de 2021 tras un terrible accidente de tráfico.

Su muerte causó un gran impacto en la crónica social, pues era una persona influyente y bastante querida. El problema es que la noticia se filtró demasiado rápido y ahora muchos creen haber descubierto el motivo.

Álex Casademunt se marchó para siempre, pero su recuerdo sigue estando vivo y no hay día que su madre Rosa no se acuerde de él. “Estoy aprendiendo a vivir sin Álex y, aunque lo vas a asimilando y comprendiendo, eso no quita que sea muy duro. El pensar que no lo vas a volver a ver más y que tienes que vivir sí o sí es complicado”, declaró durante una entrevista.

Álex podría haber sido víctima de la Operación Deluxe, la trama policial que ha acabado con el puesto de trabajo de los directores de Sálvame. Supuestamente hay un policía que filtra información comprometida de muchos famosos, atrevimiento que está siendo investigado. El programa radiofónico Es la mañana de Federico ha entrevistado a Beatriz Miranda, una periodista que maneja muchos datos sobre el tema.

Álex era un rostro bastante cotizado y los expertos en corazón sabían que la triste noticia de su fallecimiento daría mucho de qué hablar. Supuestamente alguien filtró el suceso y enseguida se convirtió en el tema más comentado de algunos programas televisivos. El colaborador Gustavo González también ha salido salpicado de esta famosa Operación Deluxe.

Beatriz Miranda ha descubierto todo lo que hay en los informes y declara en EsRadio: “Alucinamos de todo lo que ponía. Se había comentado los de Gustavo, pero lo gordo para el juez y la policía es que encargaban esa información para generar contenido. Casos como la muerte de un famoso, Álex Casademunt”.

Álex Casademunt podría haber sido víctima del escándalo

Álex continúa siendo un rostro de primera categoría y todo lo que esté relacionado con él genera un gran interés. Su madre Rosa se ha quedado realmente sorprendida al descubrir que el nombre del cantante ha salido a relucir en la Operación Deluxe. Federico Jiménez Losantos, presentador de EsRadio, está convencido de que más de uno ha cometido un delito grave.

El artista falleció tras un terrible accidente de tráfico y al poco tiempo muchos periodistas eran conocedores de lo que había sucedido. Es probable que este atrevimiento sea juzgado porque cabe la posibilidad de que la noticia no circulase de forma lícita. El líder de Es la mañana de Federico ha puesto nombre al presunto delito: “recepción, el que vende lo robado”.

Rosa ha concedido alguna entrevista después de la muerte del intérprete y sus declaraciones han sido aplaudidas por todos. Ha demostrado ser una mujer luchadora y fuerte, de hecho se ha convertido en un referente para gran parte de la sociedad.

La madre del cantante asegura que está saliendo adelante gracias al apoyo de su familia, pues tiene más hijos que no se merecen tanto sufrimiento. “También te debes a otras personas, como a mis otros hijos, a mis nietas y es durillo. Hay momentos que parece que lo veo, hablo con él todos los días y le digo cosas”, comentó hace unos meses.

Álex Casademunt, un ídolo de masas que será eterno

Álex mantuvo una amistad estrecha con algunos de sus compañeros, como por ejemplo con David Bustamante. Todo el mundo habla bien de él, pues es una persona que dedicó su vida al trabajo y a disfrutar de su pasión: la música. La Operación Deluxe, según la información de la periodista Beatriz Miranda, podría haber perjudicado a Casasemunt.

El policía que supuestamente filtraba datos comprometidos también habría dado un chivatazo tras el fallecimiento del joven artista. En el caso de que algún medio de comunicación se haya aprovechado de esto estaríamos hablando de un delito. “Aprovechar algo que se ha obtenido ilegalmente es un delito grave”, explica Jiménez Losantos.