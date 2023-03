Raquel Mosquera se fundirá el dinero de 'Supervivientes' en algo impactante

Raquel Mosquera está concursando en Supervivientes 2023 y recibe un sueldo muy elevado por cada semana que aguanta en el programa. Eso sin contar que el premio final del juego son 200.000 euros y varias entrevistas en Telecinco que también están remuneradas. Los participantes ya están soñando en qué invertir este dineral, pero Mosquera tiene sus propias necesidades.

Raquel Mosquera invirtió la herencia de su marido Pedro Carrasco en una mansión situada en Gapalapar, pero su vida cambió de repente. De un momento a otro no pudo hacerse cargo de los gastos del domicilio y decidió ponerlo a la venta, entonces comenzaron los rumores. Varias revistas aseguraron que estaba atravesando por problemas económicos y ella no tuvo más remedio que dar la cara.

Raquel se sentó en Viva la Vida y explicó que su situación no era tan preocupante como querían dar a entender, estaba todo controlado. Según contó, había puesto a la venta su chalet de Gapalapar porque ahora tenía otras necesidades y no necesitaba una casa tan grande. Logró vender el inmueble y ahora vive en un piso más humilde situado cerca de su trabajo.

Raquel explicó en su momento que para ella era fundamental estar cerca del colegio de sus hijos, por eso alquiló un piso en Las Rozas. “Ahora nos hemos metido en alquiler porque no queríamos meternos en una casa deprisa y corriendo”, le explicó a Emma García. La revista lecturas ha mostrado unas fotos de la nueva vivienda de la peluquera y son muy diferentes a las de su mansión en Galapagar.

Según publican varios medios, Mosquera está juntando dinero para comprarse una nueva casa y dejar su piso de alquiler. Es una sospecha que ella no ha confirmado, pero todo hace pensar que los rumores son ciertos por sus últimos movimientos. La viuda de Pedro Carrasco dijo que en un futuro quería tener una casa propia y ya ha pasado más de un año de esta declaración de intenciones.

Raquel Mosquera ganó medio millón de euros

Raquel ganó cerca de medio millón cuando se deshizo de su propiedad en Galapagar, concretamente 469.000 euros. Sin embargo, todo este dinero no fue íntegramente para ella porque tuvo que sanear sus cuentas bancarias antes de empezar una nueva vida. “Me he quitado la pequeña hipoteca que me quedaba y ahora tengo mayor tranquilidad”, desveló en su momento.

Mosquera es una mujer trabajadora, una madre entregada a sus hijos que está dispuesta a todo por el bien familiar. Esa sería una de las razones por las que habría decidido viajar a Supervivientes y ahorrar lo suficiente como para dar el paso final. De momento sus hijos y su futuro marido viven en un piso de 150 metros situado en Las Rozas, una zona de Madrid bastante buena.

La rival de Rociíto tiene en mente un gasto extra que va a dar mucho de qué hablar: su boda con Isi. Este evento le ha devuelto la ilusión, pero le generará una serie de gastos que debe subsanar cuanto antes. Todo lo que gane en Supervivientes, según ha salido publicado, irá para estas dos causas: su nueva casa y su enlace matrimonial.

Raquel Mosquera tiene un sueldo bastante alto

Los medios especializados en Supervivientes aseguran que esta edición no ha sido demasiado costosa. Los cachés de los concursantes no superarían los 16.000 euros y en otras temporadas rozaban los 40.000, que es lo que ganó Mila Ximénez. Sin embargo, Raquel es una de las mejores pagadas de la edición, así que se irá de Honduras con bastantes ahorros.

Mosquera siempre ha salido adelante sin ayuda de nadie, por eso no ha tenido ningún reparo en concursar en Supervivientes 2023. Su relación con Jorge Javier Vázquez no es buena, de ahí que esté haciendo un esfuerzo porque el catalán tiene mucho peso en el programa.