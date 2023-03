David Bustamante recibe un mensaje tras morir su persona más especial

David Bustamante ha emocionado a todos al desvelar en su cuenta de Instagram que estaba atravesando por un momento delicado. Acaba de fallecer su abuela, estaban muy unidos y está convencido de que el mundo será “un lugar peor” a partir de ahora. No suele hablar de su vida privada, por eso está noticia ha emocionado a sus seguidores y amigos.

David Bustamante se ha quedado sin palabras al ver que su exmujer le ha escrito un texto muy emotivo en las redes sociales. Paula Echevarría se lo ha enviado para intentar animarle y este gesto ha llamado la atención de los espectadores. La actriz tiene una relación fantástica con Bustamante, a pesar de que su separación fue bastante complicada.

David se hizo famoso en Operación Triunfo y la audiencia enseguida se dio cuenta de que era un artista demasiado sensible. “Cogí fama de llorón”, desveló el cántabro en una de sus entrevistas, entrevistas en las que siempre ha marcado las distancias. Sin embargo, ahora necesita el apoyo de los suyos, por eso ha anunciado que ha muerto una mujer esencial en su vida. David se hizo famoso en Operación Triunfo y la audiencia enseguida se dio cuenta de que era un artista demasiado sensible. “Cogí fama de llorón”, desveló el cántabro en una de sus entrevistas, entrevistas en las que siempre ha marcado las distancias. Sin embargo, ahora necesita el apoyo de los suyos, por eso ha anunciado que ha muerto una mujer esencial en su vida.

“Aquí, sin saberlo, me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre”, escribe debajo de una bonita fotografía. “Hoy estoy roto de dolor, sin ti este mundo es mucho peor porque eras la bondad personificada”, continúa diciendo. “Te amo y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón, descansa en paz, que bien te lo has ganado”, concluye.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Bustamante se ha topado con una realidad muy gratificante: miles de fans se han puesto en contacto con él para enviarle ánimos. Hay un aviso que ha llamado poderosamente la atención, el de Paula Echevarría. La actriz conocía a la abuela de su ex y mantenían una relación estupenda, por eso también está apenada por la pérdida.

David Bustamante ha emocionado a todos

David tiene claro que su profesión es pública y que en ocasiones debe dar explicaciones sobre su vida privada, pero no se siente cómodo. Cuando se separó de Paula se vio inmerso en un huracán que no supo torear y ahí comenzaron sus verdaderos problemas mediáticos. No era amable con la prensa y la prensa no era amable con él, era un sentimiento mutuo que ya se ha sanado.

| GTRES

Bustamante ahora atiende a los reporteros con una sonrisa, a pesar de que nunca suele hacer declaraciones. No desvela informaciones importantes, pero siempre es educado y explica que no destapará nada relacionado con su intimidad. La madre de su hija se ha puesto en contacto con él de forma pública porque sabe que la situación está mucho más calmada.

David Bustamante ha emocionado a todos y Echevarría ha tenido un gesto bastante cariñoso. “Una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, comenta en referencia a la fallecida. Muchos periodistas aseguran que la actriz será el gran apoyo de Bustamante en este camino tan complicado.

David Bustamante tiene un vínculo especial con su familia

David siempre ha dejado claro que la fama no le ha cambiado: sigue conservando los mismos amigos y amando a su familia. La pérdida de su abuela le ha dejado huella y le costará mucho tiempo pasar página. Era un peso fundamental en su vida, tenían un vínculo muy potente y poderoso.

Bustamante cuenta con el apoyo de todos para seguir caminando. En estos momentos es uno de los artistas mejores valorados, ya nadie se acuerda de sus conflictos del pasado. Su carácter se ha dulcificado y tiene buena conexión con los reporteros que le preguntan sobre ciertos temas.