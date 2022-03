Íñigo Onieva alucina con la acusación más grave que lanza Tamara Falcó

Tamara Falcó ha hablado sobre las críticas de su noviazgo en la prensa del corazón. La hija de Isabel Presley conoció a su actual novio, Iñigo Onieva, gracias a los amigos que tienen en común.

El novio de Tamara Falcó es conocido por diseñar coches y, además, es dueño de Lula The Club, una discoteca de Madrid. Van muchos influencers y famosos, como Marta Álamo, Paula Baset y Samantha Vallejo-Nágera.

En 2019, la relación se oficializó en la revista ¡Hola!, justo después de que Tamara Falcó lo dejara con su expareja, un chico con el que coincidía en su fe católica.

La relación amorosa de Tamara Falcó preocupa a la audiencia

Sin embargo, el noviazgo entre Tamara e Íñigo no está pasando por un buen momento con la prensa.

Se acusa al novio de serle infiel con varias chicas en un local de ocio nocturno. Un testigo, en Sálvame, aseguraba que lo que había visto no era propio de una relación monógama.

"Les he visto un día y creo que tienen una relación abierta 100 por 100 (...). Las actitudes que tuvo con las personas de la discoteca eran de tonteo extremo (...). Las imágenes que he visto con la chica rubia son delante de absolutamente todo el mundo que había en la discoteca".

Tamara Falcó, cansada de lo que se dice sobre su noviazgo

No obstante, Tamara Falcó ha sido muy tajante con la prensa del corazón. Insiste en que su relación va fenomenal. "Con Íñigo todo va viento en popa, a pesar de que se empeñen", asegura en Lecturas.

Igualmente, las opiniones del público le llegan por todos lados, pero Tamara Falcó intenta que no le afecten más de lo debido.

"Lo llevo con serenidad. No hacemos caso, ¿para qué? Es que lo que estamos sufriendo es casi un acoso, un bullying", comenta la novia de Íñigo Onieva.

Aunque la mayoría de los días no hace caso, existen momentos en los que Tamara Falcó no consigue dejar de lado las críticas.

Por ello, no puede soportar lo que se especula de su relación. "Se están metiendo con nosotros de una forma... Pero, bueno, a ver, nosotros estamos superseguros".

| GTRES

Por el momento, Tamara Falcó e Íñigo Onieva seguirán juntos, pese a todo lo que se están diciendo de ellos. Ellos están convencidos de que están en sus mejores momentos y nadie, ni nada, lo va a estropear.

La posible boda de Tamara Falcó con su novio

A pesar de todas las críticas que están viviendo Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ellos ya han tenido la conversación de que se quieren casar.

Sin embargo, no lo ven como algo próximo, ya que ambos provienen de padres divorciados. En cambio, Tamara comenta ilusionada que "no descartan que se vaya a celebrar la boda".

Los novios tienen pensado que la boda sea un evento con personas muy cercanas a ellos, nada que ver con la boda de su padre. "No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron 1 000 personas y eso sí que me parecería una pesadilla", explicaba Tamara Falcó.

| LA NOTICIA DIGITAL

Asimismo, la contestación de Isabel Presley sobre la posible boda de su hija sorprendió a todos los medios.

La madre de Tamara Falcó comenta que "no les hace falta casarse". Además, asegura que "la noticia del evento es un misterio y en cualquier momento nos puede impresionar Tamara Falcó e Íñigo Onieva".