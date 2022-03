David Bisbal desvela al fin si asistirá a la inminente boda de Chenoa

A pesar de los años, David Bisbal y Chenoa conservan un potente vínculo entre ellos. Además de formar parte de la icónica primera edición de Operación Triunfo, formaron la pareja más querida e idolatrada de la historia reciente de España. Pero los cuentos de hadas no siempre terminan con final feliz.

La sociedad del momento entró en conmoción cuando se supo de su ruptura. Y todavía hay gente que, a día de hoy, no supera que esta relación llegara a su fin.

A partir de su separación, ambos han mantenido diferentes relaciones tanto con rostros conocidos como anónimos. Chenoa, por ejemplo, tuvo un sonado romance con el actor Álex González. No obstante, es ahora cuando está completamente decidida a ir hacia el altar por amor.

Chenoa a un paso de su esperada boda con Miguel

Después de sus desilusiones amorosas, la artista mallorquina ha encontrado, por fin, a su alma gemela. No es otra que la del doctor Miguel Sánchez Encinas con el que mantiene una relación desde 2019.

Rápidamente quisieron formalizar su noviazgo pasando por el altar, pero la pandemia se interpuso en esta historia de amor. Ahora, dos años después, parece que por fin llega el tan ansiado momento.

No hay una fecha exacta, pero las intenciones de Chenoa es que la ceremonia tenga lugar antes del verano. Lo más probable es que la veamos dar 'el sí quiero' a mediados de junio. Mientras tanto, acostumbra a profesar cálidas muestras de amor a su futuro esposo en redes.

| GTRES

¿Verá David Bisbal a Chenoa vestida de blanco?

Por supuesto, los invitados son una parte importante de un evento así. Asumimos que sus compañeros de OT1 no pueden faltar a la celebración. No obstante, la duda surge en torno a su ex, David Bisbal.

El cantante almeriense ha dejado a todos desconcertados con su contestación. Y es que, al ser preguntado directamente sobre la inminente boda de Chenoa puso una cara que reflejaba confusión, sorpresa e incredulidad.

| GTRES

Después del shock inicial, David Bisbal concluyó con "lo siento mucho, pero yo hablo de mis cosas". Una reacción que, sin duda, llama la atención debido al 'buen rollo' y cariño que tanto Chenoa como él demostraron en el reencuentro de Operación Triunfo en 2016.

Durante el documental y el concierto que dieron los 16 triunfitos, parecía que ambos habían limado asperezas. ¿Será que la intérprete de Cuando tú vas se ha olvidado de enviarle invitación al que fuera su pareja dentro de la academia?

En este sentido, cabe destacar que Chenoa ha afirmado recientemente que busca tener una ceremonia íntima y con pocos invitados.

¿Cómo es la vida sentimental de David Bisbal?

Tras su noviazgo con Chenoa, David Bisbal encontró el amor en los brazos de la diseñadora Elena Tablada. De esa relación nació su primogénita Ella. Después de cinco años de relación, deciden separarse.

| GTRE

Posteriormente, conoce a la actriz venezolana Rosanna Zanetti con quien contrae matrimonio en 2018. El enlace transcurrió en la más absoluta intimidad. De hecho, no invitó a ninguno de sus compañeros de Operación Triunfo, lo cual causó conmoción.

Con la venezolana, Bisbal ha tenido dos hijos: Matteo nacido en 2019 y Bianca que llegó un año después.

| Instagram: @davidbisbal

¿Seguirá ahora Chenoa el ejemplo de David?, ¿optará por una ceremonia solo con la familia más cercana?, ¿veremos al cantante asistir al enlace de su exnovia?

Todavía tendremos que esperar unos cuantos meses para salir de dudas, pero estamos seguros de que la boda de Chenoa será un acontecimiento que dará mucho que hablar. ¡Con o sin David Bisbal!