Tadeo y Lola, los nombres de los bebés de Alejandra Rubio

A Alejandra Rubio le bastan cuatro días de trabajo al mes para estar permanentemente en el candelero. La hija de Terelu Campos empezó medio en broma como colaboradora televisiva, a pesar de haber asegurado que ella no quería dedicarse a esto.

La ficharon para comentar La Isla de las Tentaciones, pero donde realmente ha encontrado la comodidad es en el sofá de Viva la vida. Es cierto que su valor televisivo sube cuando hay polémica familiar y desencuentros con su tía Carmen, pero Alejandra entra al trapo sin problemas.

Utiliza su rato en el programa de Emma García para comentar las polémicas de la semana y para lanzar sus mensajes con segundas intenciones. ¡Y hasta el próximo sábado!

Durante la semana, selfies a tutiplén, algún que otro photocall y su trabajo esporádico como animadora de discotecas.

Mientras tanto, estudia a ratos interpretación, pinta cuadros que no están del todo mal y consolida su relación sentimental con Carlos Agüera.

Alejandra Rubio y los rumores de embarazo

Alejandra Rubio tiene 22 años. "Es una niña", afirma su tía, Carmen Borrego. Sí, una niña, pero que no se calla ni una y que le ha lanzado unos cuantos mensajes en los últimos días que han dado que hablar.

Alejandra ha prevenido a su primo José María, hijo de Borrego, que dar una exclusiva a una revista no es gratis y que ahora pasa a ser personaje público. También ha recriminado a su tía que no lo pasara bien en la boda y ha asegurado que Rociíto sí iría a su boda. Luego se disculpa diciendo que no hay para tanto, pero sabe perfectamente que palabras como estas dan munición a los programas.

Que Alejandra es totalmente sincera es un hecho. Un ejemplo de ello es la facilidad con la que respondió a una pregunta de Emma García. Ni corta ni perezosa, la conductora del programa le preguntó a la joven por los nombres de sus bebés.

"Lo bueno de hablar de esta noticia - un embarazo - es que Alejandra Rubio me ha dicho cómo va a llamar a sus bebés". La joven lo reconocía: "Nicolás me gusta... pero Tadeo si es niño y Lola y Ginebra, también me gustan".

Esto desataba todas las especulaciones sobre un posible embarazo de la joven. Ella siempre ha manifestado que le gustaría ser madre joven y ahora que la relación con Carlos Agüera va viento en popa es quizás un buen momento.

Tanto Terelu como Carmen, madre y tía de Alejandra, ven precipitado que se quede embarazada. Tiene todavía muchas cosas por hacer antes de dar a luz a un bebé, con lo que esto conlleva.

Entre otras cosas, Alejandra está estudiando arte dramático. Lo hace vía cursos intensivos, cuando puede o le apetece. Ya antes de decantarse por ser actriz estudió Diseño y lo dejó. También empezó Derecho, pero se cansó y declinó seguir esforzándose para sacar el curso adelante.

Terelu se entera de que Alejandra está embarazada

Alejandra Rubio ha demostrado que es buena actriz. Y es que, compinchada con su tía Carmen, hizo creer a su madre que estaba embarazada. Fue con una cámara oculta en la que Alejandra, visiblemente nerviosa y alterada durante una comida, le dice a su madre que espera un bebé.

La nieta de María Teresa Campos se puso muy bien en su papel y Terelu no sospechó nada hasta que le confesaron que era una broma y que todo era mentira. De los nervios y la tensión, se puso incluso a llorar, mientras Alejandra intentaba darle un abrazo.

Veremos si cuando llegue el esperado día en que se quede embarazada seguirá pensando en Tadeo y Lola para sus retoños o habrá cambiado de opinión.