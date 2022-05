Alba Carrillo recibe el mensaje más temido y decide marcharse para no sufrir

Alba Carrillo ha tomado una decisión que nadie esperaba: quiere dejar la televisión, marcharse para empezar una aventura diferente. En 2019 se matriculó para estudiar criminología y desde entonces sabe que su futuro está lejos de la pequeña pantalla. La situación ha empeorado en los últimos meses porque se ha enemistado con Jorge Javier Vázquez y ha recibido un mensaje bastante doloroso.

Alba Carrillo ha tenido problemas con el presentador porque coincidieron en un concurso y no tenían la misma opinión. La modelo estaba defendiendo a su madre Lucía Pariente y Jorge Javier ejercía de conductor, pero no llegaron a un acuerdo. Lucía le declaró la guerra a Vázquez y este atrevimiento supuso el principio del fin para la ex de Feliciano López.

Alba se quedó sin palabras cuando Jorge Javier le envió un mensaje desde Sálvame, unas palabras que siguen dando mucho de qué hablar. “Te lo pido de corazón, no te voy a exigir nada, solo si te sale a bien hacerlo: no me nombres nunca, imagínate que yo me he muerto”. Estas declaraciones incomodaron a la colaboradora de Ya es mediodía, quien ha tomado una decisión.

Alba está cansada de analizar la crónica social y quiere seguir evolucionando, por eso quiere ascender a la sección de sucesos. Está formándose para llamar la atención de sus directores y en un futuro pretende abandonar la televisión para empezar una nueva vida. Es una mujer inteligente y muy preparada, de hecho ya ha completado un grado universitario.

Carrillo lleva un tiempo alejada de los medios y recientemente ha explicado el motivo para dejar claro que tiene nuevas metas profesionales. “Todo esto lo estoy haciendo con un objetivo y es subir a la mesa de mayores. Quiero que me den la oportunidad de hablar de sucesos porque mis futuros proyectos son la maternidad y opositar para ser policía judicial”.

Alba Carrillo defiende a su familia

Alba comprende que Jorge Javier tiene mucho poder en la cadena, pero no dejará que ni él ni nadie perjudique a alguien de su familia. El presentador ha contado que Lucía Pariente le ha denunciado, aunque no ha explicado los motivos. La modelo no ha hecho nada para evitar la tragedia, pues considera que su madre tiene argumentos suficientes para estar molesta.

Carrillo, según el presentador de Sálvame, aprovecha cualquier circunstancia para atacarle, atrevimiento que no le hace ningún bien a nadie. “Te lo digo con la mejor de las sonrisas, para ti como si me hubiera muerto”, le advirtió el catalán. Ella no ha respondido porque sabe que sus planes están lejos del conflicto, quiere centrarse en sus estudios y protegerse de sus rivales.

La ex de Feliciano López conoce el origen del conflicto: Jorge no soporta que Lucía Pariente le haya buscado un problema legal. “Bastante humillante es para mí tener que verte en Ya es mediodía sabiendo que tu madre me ha puesto una demanda. Tengo que ir a juicio, cuando en Zeppelin TV os habéis comportado de una manera tan ingrata y tan mal”, ha explicado el comunicador.

Alba Carrillo confiesa que le esperan meses complicados

Alba es una colaboradora entregada y siempre que trabaja en un programa ofrece su mejor versión. Recientemente, ha confesado que el verano le genera muchas inseguridades porque tiene ciertos complejos con su aspecto físico. Se esfuerza mucho para lucir un cuerpo perfecto, pero no consigue eliminar aquellos detalles que la hacen sentirse mal.

Sonsoles Ónega, presentadora de Ya es mediodía, se ha sorprendido al escuchar estas declaraciones. Pensaba que Carrillo era una mujer confiada y no pensaba que tuviera tanto miedo. Los espectadores han aplaudido que haya dado visibilidad a los cuerpos reales.