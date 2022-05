Susanna Griso cuenta el secreto familiar que rompe a sus hijos

Susanna Griso es una de las reinas de las mañanas televisivas. Desde su trono en Antena 3, la periodista catalana conduce con mano firme el magacín matinal de la cadena.

Sin llegar casi nunca a la audiencia de la cadena rival, Telecinco, Griso se ha instalado en una cómoda segunda posición. Apuesta por unos contenidos más sociales y políticos y el corazón y los famosos tienen muy poca cabida en Espejo Público, su programa.

Incluso ella misma es muy reticente a hablar de su vida personal. Como presentadora famosa que es, el público quiere conocer su faceta y personalidad más allá de las cámaras. No obstante, Susanna prefiere que el foco se centre en su trabajo y no en lo que hace fuera de él.

Pese a ello, cuando tiene que hacer alguna referencia personal, para ilustrar el tema que se está tratando en el espacio, lo hace sin problemas. Así pues, Susanna Griso ha hablado de sus hijos, de su insomnio o incluso de su separación. También hemos vivido como se marchaba en directo del programa ante la terrible noticia del fallecimiento de su hermana.

Ahora Susanna es noticia por las confesiones que ha hecho sobre su madre y en como le ha afectado algo que pasó en su juventud.

Susanna Griso abre su corazón y cuenta un gran secreto sobre su madre

Susanna ha hablado sobre su progenitora en la presentación de un libro, no en plató. El impacto ha sido el mismo.

La novela en cuestión es Si te digo que lo hice, de Jaime De Los Santos. Se trata de una novela sobre la educación en la posguerra española.

El libro se centra en una mujer, víctima de una educación férrea y fría que no ha aprendido a ser querida. Como consecuencia, tampoco ha sabido enseñar a querer a sus hijos.

Griso ha aprovechado la ocasión para desnudar su historia familiar y la de su madre.

| GTRES

Según la periodista, la protagonista del libro, Elvira, tiene muchos paralelismos con su progenitora. "Probablemente he mamado de Elvira. Porque mi madre, como todas las mujeres de su generación tuvo cierta castración emocional. Nació en el año 23, fue una infancia muy dura, vivió la Guerra Civil y la postguerra. Además, perdió a su madre en el parto del sexto hijo, ella tuvo que ocuparse de su hermano desde el nacimiento".

Susana sigue con un dato desgarrador: "Su padre les prohibió a ella y a sus otros hijos llorar en el funeral de su madre". Todo esto endureció sobremanera el carácter de la mujer que dio la vida a Susanna.

Susanna Griso se confiesa sobre la relación con sus hijos

Susanna Griso cree que, igual que en la novela, su madre también le ha transmitido a ella cierta frialdad emocional en determinados momentos. Como bien reza la obra, si no te sientes querido y no te enseñan a querer, no podrás transmitirlo a tus descendientes.

La estrella de Antena 3 asegura que su madre "tuvo que superar muchísimas barreras, y eso en parte, pues yo creo que también lo tengo. A veces he intentado sobre-reaccionar porque creo que en general, todos a veces, sobre-reaccionamos a lo que tenemos en casa".

Una de las preocupaciones de la exmujer de Carles Torras es que es poco cariñosa. Confiesa que se esfuerza en ser "especialmente cariños con sus hijos", pues siente que arrastra, en este sentido, el carácter frío de su madre.

"La primera reacción que tengo ante un momento emocional es de contención, de frialdad, de austeridad. La gente puede pensar que soy fría, pero no lo soy".