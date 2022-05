Lolita se preocupa con la última foto de su hija Elena embarazada

Lolita Flores, cantante y actriz española, pronto será abuela por segunda vez. Elena Furiase está en la recta final de su embarazo y su madre está preocupada por si le pasa algo malo.

La actriz de El Internado no ha parado durante todo la gestación de hacer ejercicio para estar en buena forma. Hace una semana, publicó algunas imágenes en el gimnasio, donde entrena los días que puede ir. "A pesar de estar muerta, no pierde el sentido del humor", ha declarado su entrenadora personal.

También, la nieta de Lola Flores ha confesado que le va fenomenal la rutina de entrenamiento porque le ayuda a sentirse mejor con ella misma y a llegar a casa más relajada. Esto no le deja tranquila a Lolita, pues teme que le pueda pasar cualquier desgracia durante su entrenamiento. Sin embargo, su hija le ha tranquilizado por sus redes sociales.

"Entramos en el tercer trimestre y hay que seguir en forma... Siempre supervisadas por algún especialista y respetando nuestro estado, escuchando a nuestro cuerpo. Sin forzar, pero ejercitando", ha comentado Elena en Instagram.

Los Premios Platino sorprenden con sus invitados

Asimismo, el pasado 1 de mayo, Elena Furiase asistió a los Premios Platino luciendo una preciosa barriga de embarazada.

Con motivo del día de la madre, los medios de comunicación le han felicitado. La nieta de 'la Faraona' ha confesado que su hijo le ha regalado una sorpresa que hizo en el cole, pero no ha dado más detalles.

Igualmente, ha destacado de Lolita Flores su dedicación, su amor, su cariño, su empatía, su saber escuchar en todo momento y su libertad, con la que les ha criado. "Esta mañana decía mi marido 'gordi felicidades, eres una madre muy intensa, pero eres la mejor del mundo'", manifestaba la actriz tras haber sido preguntada por sus cualidades.

Ella espera que el bebé venga con mucha salud y que el parto dure poco tiempo. Los reporteros le han preguntado sobre el sexo, pero ella no ha querido dar ninguna pista sobre este tema.

| GTRES

"No lo voy a decir, lo siento. Pero no lo quiero decir hasta que no nazca porque a mí me da mucha cosa. En seguida, si se dice niño o niña ya se le da una vida, que a mí me da mucho apuro", concluía Elena Furiase.

El problema que enfurece a la hija de Lolita

En la alfombra roja, además de dar unos detalles sobre su gestación, manifestó el enfado que le causaba el hecho de comprar ropa online. "Es muy difícil ver a modelos embarazadas para saber cómo queda una prenda", dijo la hija de Lolita.

| instagram

En su tercer periodo de embarazo, la actriz ha opinado sobre las modelos que visten ropa de premamá. Considera que encontrar prendas de ropa por internet para preñadas es una tarea complicada. Además, ha criticado a las empresas que venden ropa, ya que no son lo suficiente realistas.

"Es muy difícil comprarte algo online cuando ves que está la modelo tan mona, con su bracito tísico, su pierna superfibrosa y fenomenal, su clavícula apenas sin pecho y una barriguita muy mona. Eso no es un embarazo normal, eso no nos hace una idea de cómo nos va a quedar el vestido, el traje o el pantalón", decía Elena Furiase.

"A una mujer embarazada de verdad, los brazos o los muslos le crecen", ha concluido la nieta de 'la Faraona'.

Para finalizar, ha propuesto a estas tiendas colaborar con profesionales que estén preñadas de verdad, para que una persona de la calle pueda juzgar de forma real cómo le puede quedar.