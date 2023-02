‘Supervivientes 2023’ descubre que la estrella de la edición se niega a participar

Supervivientes 2023 está a punto de comenzar y cada vez son más los concursantes confirmados que tienen en el punto de mira desplazarse hasta Honduras. Lo harán para hacer esa preconvivencia necesaria antes de comenzar propiamente dicho el reality en los Cayos Cochinos.

Según pasan los días se van desvelando los concursantes, rumores de futuribles y algunos que se caen de la lista porque los protagonistas deciden echarse a un lado.

A pesar de lo seductor del caché que suele cobrarse en este tipo de realities y el premio final, algunos prefieren no embarcarse en una aventura que les puede cambiar la vida.

Supervivientes 2023 no podrá contar con un famoso diseñador

En las últimas horas, hemos sabido que uno de los que la productora Bulldog TV tenía en mente para engrosar la lista de concursantes de Supervivientes ha dicho que no. Un elenco que ya suma 10 miembros a semanas de que comienza el reality, pero en el que no vamos a encontrar a un conocido diseñador español.

Estamos hablando de alguien que conoce bien el mundo de la televisión, ya que ha estado en varios programas de este tipo. Algunos de ellos han sido muy destacados como MasterChef Celebrity.

En este caso, Eduardo Navarrete se sinceraba hace unas horas con los compañeros de Fórmula TV para charlar sobre su vida y sus futuros proyectos. Así las cosas, este dejaba un titular que no ha hecho gracia en Telecinco, aunque muchos otros esperan que se lo piense mejor para futuras ediciones.

Eduardo Navarrete dice ‘no’ a días de que comience el reality

A pesar de que la cadena de Fuencarral quería contar con él para esta nueva edición de Supervivientes 2023, Eduardo Navarrete ha preferido no poner en riesgo sus proyectos actuales.

Este ha confesado que le resultaba imposible entrar en Supervivientes 2023 en el que podría estar hasta tres meses fuera de España.

Su vida profesional va viento en popa y no quiere descentrarse de ese camino que le ha conducido al éxito más absoluto.

Lo cierto es que después de confirmar a Gema Aldón, Raquel Mosquera, Jaime Nava, Adara Molinero, Sergio Garrido o Jonan Wiergo, entre otros, Supervivientes 2023 no podrá contar con Eduardo Navarrete. Así se explicaba con toda la sinceridad del mundo en esta reciente entrevista en la que ha hablado de todo.

“Digo que no a muchas cosas, me ves en tele, pero me podrías ver más, mucho, mucho, mucho más. No puedo estar todo el día haciendo realities y cosas”, ha contado sin tapujos Navarrete en esta entrevista. Y es que deja claro que su vida no puede basarse únicamente en realities y así ha tomado la decisión de no aceptar la propuesta de Telecinco.

“No me da la vida para irme tres meses fuera”

Sobre Supervivientes 2023, Eduardo ha tenido que rechazar concursar en una edición que se presenta apasionante, pero no rechaza en ningún caso ir en un futuro cercano.

“Yo no le digo que no, le digo que ahora mismo no puedo. Yo encantado y es un honor que me llame, pero no me da la vida para irme tres meses fuera”, ha dicho con todas las letras.

Por otro lado, Eduardo Navarrete está de rabiosa actualidad después de lo sucedido en una entrevista reciente en El Hormiguero. Su última participación en televisión fue como invitado en el espacio de Pablo Motos y su visita provocó un reguero de críticas en las redes sociales.

Eduardo habló largo y tendido de sus últimas operaciones estéticas que se ha realizado y fue acusado de hacer apología de este tipo de intervenciones.