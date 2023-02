Última hora sobre Raquel Mosquera y su nuevo proyecto televisivo

Raquel Mosquera hace tiempo que está alejada de la televisión. Concretamente desde que en un Deluxese desvelaron sus mentiras sobre su relación con Pedro Carrasco. Sin embargo, parece que tiene un nuevo proyecto para regresar a la pequeña pantalla, que no va a dejar indiferente a nadie.

Ella estos días ha ido dejando caer en redes que está a punto de afrontar un nuevo reto y que se está preparando para el mismo a todos los niveles. Y ahora estas publicaciones han cobrado mucho sentido. Sí, porque según ha desvelado la revista Semana en exclusiva, va a participar en Supervivientes 2023.

A continuación, te contamos todos los detalles.

Raquel Mosquera vuelve a ir un reality

La mujer de Isi lleva semanas 'desaparecida' de la prensa rosa. Tras su polémica al quedar en evidencia por el testimonio de Rocío Carrasco, no se la ha vuelto a ver en los medios. La única excepción ha sido cuando ha anunciado su boda.

No obstante, ahora Raquel ha vuelto a cobrar protagonismo. Todo porque la revista Semana, como había insinuado María Esnal, ha anunciado que va a participar en la nueva edición de Supervivientes. De ahí que vaya a ser compañera de Gema Aldón y Patricia Donoso, por ejemplo.

Según el citado medio, Mosquera recibió hace poco una interesante oferta de la dirección y productora del reality para ir a la isla. Oferta que parece que ha aceptado. Por este motivo, ya ha firmado el contrato y ha superado las pertinentes pruebas médicas, por lo que muy pronto la veremos en Telecinco nuevamente.

| Mediaset

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Tras conocerse esta noticia, se han entendido mucho mejor algunas de las publicaciones que la peluquera ha venido realizando. Entre ellas una en la que mostraba un tatuaje y decía: “Tatuaje en mi espalda de cuando mi hija tenía 3 años. En mi próximo proyecto, dentro de muy poco, veréis uno o los dos tatuajes”.

“Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasa toda la vida pensando y en un solo pie. En mi vida, siempre estoy ilusionada, ya que pienso en nuevos proyectos y avanzo con decisión dando pasos”.

De confirmarse esta noticia, Raquel Mosquera volvería a Supervivientes, porque ya participó en el año 2018. En su edición, que ganó Sofía Suescun, consiguió permanecer más de 90 días y tuvo como compañeros a Mayte Zaldívar, al maestro Joao y Alberto Isla, entre otros.

Precisamente porque ya pasó por el reality y concursó sin problemas hasta ser expulsada no se entiende que vuelva al mismo. Claro, porque cuando otros participantes han repetido es porque lo abandonaron, por decisión propia o por una cuestión médica. Y este no fue su caso.

Raquel Mosquera se enfrenta a muchos detractores

La que fuera viuda de Pedro Carrasco no lo va a tener fácil en esta nueva andadura en el programa de supervivencia. Y es que en el último par de años ha conseguido granjearse numerosos detractores. Todo porque han quedado claras las falsedades que ha contado, y entre dichos haters se encuentra Jorge Javier Vázquez, que la atacó duramente en el Deluxe.

Quienes no la soportan ya han empezado a 'incendiar' las redes criticando su fichaje para Supervivientes. Lo han hecho con mensajes como “Madre mía, lo que hace el dinero”, “Por dinero baila el perro” y “Otra vez no. Espero que no vaya”.

| GTRES

En esta misma línea encontramos: “Mediaset, no entiendo nada. No habéis aprendido nada del porqué estáis cayendo en el hoyo más profundo”, “Cogen lo barato y ella se presta a todo” y “Qué pesadilla. Cuántos vividores, Dios mío, dan vomiteras”.

Afortunadamente para ella hay quienes sí respaldan su decisión, aunque no la compartan. Ejemplos son comentarios como “Raquel ya estuvo y fue una gran concursante” y “Me alegro por ella, básicamente por el dinero que va a ganar”.