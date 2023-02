Fayna Bethencourt destapa un dato sobre ‘El Yoyas’ que emociona a todos

Fayna Bethencourt se abrió en canal para contar el sufrimiento vivido con el padre de sus hijos, que actualmente está en busca y captura, Carlos Navarro.

Fayna Bethencourt se sentó en Viajando con Chester de Risto Mejide para ahondar, aún más si cabe, en un drama del que intenta ver la luz. Y todo a pesar de que su agresor sigue prófugo de la justicia. Lo cierto es que tiene miedo a que algún día vuelva a Canarias a por ella.

Fayna se sentó junto al presentador para relatar los episodios más duros que la convirtieron en una mujer maltratada.

Fayna no puede ocultar que le tiene pánico

Su historia, sin duda, le ha marcado su vida, aunque quiere ser una mujer nueva. Lo cierto es que su ex se lo ha puesto difícil y desea dejar atrás un infierno que no se lo desea ni a su peor enemigo.

Ambos se conocieron en Gran Hermano 1 y lo cierto es que el inicio de la relación no fue normal desde sus comienzos. “Nosotros empezamos la relación al revés. Las parejas van al cine, hacen cosas en la calle y luego viven juntos”, confesaba Fayna.

“El hecho de haber empezado la relación en GH nos cuestiona mucho por la fama, nos aislamos. Una de las cosas que hace el abusador es que quiere aislarte. En ese aislamiento yo conozco la parte más amable y en ningún momento es agresivo”. Eso sí, Fayna relata como “el monstruo no tardó en aparecer”.

Fayna rememora la primera agresión de ‘El Yoyas’

Fayna expuso en el Chester cómo recibió su primera agresión física. “Seguíamos en Madrid. Recuerdo una tarde supercalurosa y las calles estaban bastante desiertas. Cruzamos una calle y al contestar alguna cosa me cogió la mano y me la apretó tan fuerte que me saltaron las lágrimas”, recuerda.

“Ese fue el primer toque físico, las primeras veces eran pisotones, apretones… Psicológicos no. Las agresiones más brutales fueron hacia el final de la relación”, hace memoria.

De una forma desgarradora, la invitada del Chester contó que gran parte de su relación la pasó sola y encerrada en casa.

“Me quedo embarazada y digamos que yo ya llevo una vida muy recluida. Cuando me quedo embarazada y tengo a mi hija todavía más”.

“Él me decía que el de la tele soy yo y yo di por sentado que yo me tenía que quedar en casa con mi hija. Y ya está. Lo asumí con naturalidad, los dos salimos de la tele, pero él era ‘El Yoyas’”.

Además, recuerda todas las amenazas constantes que recibió por parte de ‘El Yoyas’. “Él me decía que si le ponía los cuernos, ya ves tú, yo encerrada en casa, con dos niños. Hubo un momento en el que vivíamos en la montaña alejados y no me dejaba ir a la compra”.

El punto de inflexión para Fayna: “Te voy a matar”

Fayna Bethencourt cuenta que llegó un día en el que no pudo más. “Es una agresión física muy dura en el que me agrede físicamente de una manera muy brutal”.

El caso es que “hay una sentencia, no voy a entrar en detalles, pero me agredió de una manera brutal. Me deja el cuerpo lleno de moratones. Siempre se cuidó de no dejarme la cara marcada, era una persona muy paranoica”, confesaba ante Risto.

“Una de las últimas agresiones que me hace a mí, a sus hijos los mandó fuera, y entonces me agrede. Siempre me cogía del cuello y en esa agresión, me llega a tirar al suelo, me apretaba y me decía «te voy a matar». Yo pensaba que me iba a morir”, sentencia Fayna que dejó helada una vez más a la audiencia de este país.