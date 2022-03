Sonsoles Ónega podría dejar a su nuevo novio por una cara de Telecinco

Sonsoles Ónega, la periodista que presenta el programa Ya son las ocho, tiene muchos secretos ocultos.

El programa se estrenó en noviembre del año pasado, era un reto para Mediaset porque quería acercar a una nueva audiencia: la de las ocho de la noche. En él, se tratan temas de actualidad y, también, del mundo del corazón.

La vida de Sonsoles Ónega no solo se centra en el programa de Telecinco, donde intenta lidiar con colaboradores como Gloria Camila Ortega, Jorge Pérez y Rosa Benito. Va mucho más allá, aunque normalmente no se pueda apreciar.

Hace un par de años, Sonsoles Ónega conoció a su actual pareja, el arquitecto César Vidal, con quien tuvo un flechazo.

Justo después del divorcio que vivió la periodista, este nuevo noviazgo surgió en un evento organizado por Alessandro Lequio, quien hizo pública la información que Sonsoles Ónega había ocultado hasta entonces.

Sonsoles Ónega se sonroja en medio del programa de Telecinco

Sin embargo, esta semana, ha sucedido algo que podría comprometer la relación de Sonsoles Ónega con su novio.

Mientras hablaba del Festival de Cine de Málaga, Carlos García López, que fue de invitado al evento, le sacó los colores a la periodista con lo que le dijo.

El reportero le contó que "había hablado con Kerem Bürsin, un actor de la serie turca Love is in the air". Además, aprovechó que estaba soltero para enseñarle una fotografía de Sonsoles Ónega y la periodista se llevó las manos a la cara de la vergüenza que estaba pasando.

| Mediaset

A todo esto, el reportero añadió que "el actor tenía ganas de conocerla". Encima, le encantaría formar parte de alguna serie en España y, así, fusionar su procedencia turca con la española.

El colaborador de Telecinco acabó diciéndole que Kerem Bürsin le había dejado un mensaje personal, pero que le iba a dejar con la intriga hasta el siguiente programa. Entonces, los compañeros de Sonsoles Ónega, viéndola nerviosa, empezaron a hacer bromas sobre el tema.

La periodista parecía una adolescente con sus amores de verano.

La relación amorosa de Sonsoles Ónega en 'el punto de mira'

No obstante, aún está por ver cómo quedará la relación de Sonsoles Ónega con su novio tras el momento 'adolescente' que vivió la periodista. Ella prefiere no pensar en la consecuencia para, así, centrarse en lo que se presenció en el programa de Mediaset.

Además, la periodista no ha negado que el romance con el actor no vaya a suceder, por lo que no se puede descartar.

De momento, no se sabe la opinión de la pareja de Sonsoles Ónega, que podría suponer el final de un noviazgo. Estamos impacientes por saber como se va a desarrollar esta historia de amor.

Sonsoles Ónega impresiona en las redes sociales

Para apaciguar las redes sociales sobre su posible ruptura, Sonsoles Ónega ha querido desviar el foco de atención de la prensa del corazón.

Ha aceptado el reto que la cantante Chanel, que representará España en Eurovisión este año, le ha propuesto. Un baile con el tema que la artista llevará al escenario el 14 de mayo.

Sonsoles Ónega no se lo ha pensado dos veces y, junto con la representante de Eurovisión, ha bailado un trocito de la coreografía de la canción SloMo. La periodista lo ha hecho sentada en la silla del plató del programa Ya son las ocho.

| Telecinco

Asimismo, la cantante confesaba que "estaba muy agradecida con el cariño de la audiencia española que estaba recibiendo y, también, el de fuera de España".

Añade que tener el apoyo de varios países europeos podría ser una buena señal hacia la victoria.