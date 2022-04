Sonsoles Ónega le deja muy claro a su exmarido dónde están los límites

Sonsoles Ónega es una presentadora que, a pesar de su buen talante a la hora de dirigirse a los espectadores, es muy sincera con sus opiniones. Además de conducir cada día Ya es mediodía y Ya son las ocho, siempre opina sobre todos los temas. Y especialmente lo hace acerca de los asuntos relacionados con los famosos.

Este lunes, Sonsoles Ónega se ha mojado de forma contundente y le ha dejado las cosas claras a su exmarido, Carlos Pardo.

Todo ha sucedido tras ver el posado que ha hecho Olga Moreno junto a todavía marido. Y lo ha comentado junto a sus colaboradores habituales, como Marta Riesco, protagonista indirecta de este posado.

| GTRES

Marta Riesco pasa uno de los mejores momentos de 2022 tras olvidar el sufrimiento vivido por la ausencia de su pareja en la celebración de su 35 cumpleaños. Un disgusto que acabó en ruptura, pero en lo últimos tiempos, ambos se han reconciliado y han vuelto a ser felices.

Sonsoles Ónega no se explica la situación sentimental de su colaboradora

Marta Riesco entraba pletórica al plató de Ya son las ocho y confirmó que la crisis con su novio había tocado a su fin. La reportera más mediática de Telecinco se mostró muy contenta y dio los detalles de ese esperado reencuentro que todos pudimos ver en sus redes sociales.

| Mediaset

La colaboradora confesó a Sonsoles Ónega que disfrutó, por fin, de las celebraciones del 47 cumpleaños de su novio sin nada que esconder. “Lo celebramos el viernes por la noche y el sábado continuamos con el cumpleaños hasta que se fue con su familia. La cena del viernes fue la cena de la normalidad. Lo disfruté vamos...no me lo he pasado mejor en mi vida”, explicó en directo.

Eso sí, la colaboradora recalcó que hubo "muchas conversaciones" hasta reconciliarse, pero lo más extraño de toda esta historia sucedía este domingo. Y es que el malagueño se dejaba ver con su todavía mujer horas después de pasar su cumpleaños con Riesco.

“Evidentemente antes de ese posado yo tengo una conversación con él y me dijo que iba a pasar eso y me preguntó si tenía algún problema. Y yo le dije que por supuesto que no. A mí me parece bien porque sinceramente pienso que lo que deja patente esa imagen es que Antonio David tiene que ser un buen tío para que su ex esté con él posando el día de su cumpleaños”, sostuvo Marta.

Sonsoles Ónega deja claro a su exmarido dónde están los límites

Los colaboradores no daban crédito a la respuesta de Marta, pero esta negaba que estuviese haciendo ningún 'papelón'. “Aquí nadie tiene que hacer nada para quedar bien. La gente tiene criterio para ir al cumpleaños y si han decidido posar me parece que es un ejemplo de personas que se llevan muy bien”.

| Telecinco

Tras su respuesta, Sonsoles Ónega le lanzó un gran zasca a Olga Moreno. “Olga también tiene unas tragaderas que vamos de aquí a Lima. Yo, si me entero de las cosas como me entero, ¿voy a ir al cumpleaños? ¡Venga hombre! Y no llevo a mi madre a comer con el señor pero vamos. Un poco de sentido común, ¡coño!”, estallaba en directo.

Una opinión con la que estaban de acuerdo el resto de colaboradores que no comprendían el surrealista momento protagonizado por Antonio David.

“Yo no hubiese posado con mi ex, con la madre de mi ex. Que si quiere ir al cumpleaños perfecto, pero podía ir sola y ya está. Pero oye, yo no soy nadie para decir como tienen que hacer las cosas”, opinó Gloria Camila Ortega.