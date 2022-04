Sonsoles Ónega confirma la grave crisis de pareja y que están a punto de romper

Sonsoles Ónega ha disfrutado estos pasados días de unas merecidas vacaciones de Semana Santa junto a su familia en Galicia. Sabemos que ha estado con sus hijos, aunque desconocemos si también la ha acompañado su novio, el arquitecto César Vidal.

Ahora ya ha regresado al trabajo y lo ha hecho 'por la puerta grande'. Sí, dando una exclusiva inesperada. Nos estamos refiriendo a que ha dado a conocer que la pareja formada por Victoria Federica y Jorge Bárcenas están viviendo un momento complicado, sentimentalmente hablando.

Sonsoles Ónega sorprende con la noticia

La presentadora de Ya son las ocho ha vuelto al programa con 'las pilas cargadas' y con primicias debajo del brazo. Buena muestra de esto último es que una de sus colaboradoras, Clara Courel, ha dado una 'bomba' sobre la sobrina mayor del rey Felipe VI.

La periodista ha explicado: “Es muy fuerte. Me ha llegado la noticia de que hay una crisis en la pareja formada por Victoria Federica y Jorge Bárcenas. Es seria desde hace dos o tres semanas y lo sé de buenísima tinta”.

De igual modo, ha contado que en las últimas horas el DJ “ha compartido una foto en las stories con su chica”. Una publicación que ha llamado la atención porque la canción que la acompaña lleva por título Perdóname.

Es más, en el programa de Sonsoles Ónega ha desvelado que “esta noticia se intentó ya vender hace una semana en ¡Hola!”. Incluso ha explicado que “esta revista se puso en contacto con Victoria y ella pidió por favor que no se diera la información”.

| Trendings

Sonsoles Ónega y los últimos detalles de la 'bomba'

Sonsoles Ónega ha visto que sus colaboradores han dado más datos de la supuesta situación que vive la nieta de Juan Carlos I. En concreto, ha explicado que aquella se da a conocer en un momento muy complicado. Y es que “el próximo viernes van juntos al desfile de Pronovias, en el que van como invitados, pero cobrarán su caché”.

▶️ Todos los detalles del acuerdo de divorcio entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

“Se va a utilizar como gran gancho y es que los dos jóvenes van a ser los invitados de excepción. Esto supone que hay un gran contrato y un dinero de por medio que tienen por ejecutar. Y claro, no se puede comunicar que hay una 'inestabilidad' si tienes un desfile en el que lo que se tiene que vender es que sois novios casaderos”.

En este punto, ha decidido intervenir Alexia Rivas para exponer: “Ahora mismo están juntos paseando por el barrio de Chamberí con unos amigos. Ellos dicen que la prensa sabe donde viven, que están juntos y que no hay ningún problema. Entonces, me choca lo de la situación, sin poner en duda la información”.

“Si es por un desfile entiendo que tengan que acudir juntos por trabajo, pero si ahora están juntos...”.

| Telecinco

Sonsoles Ónega no ha querido quedarse callada ante lo comentado. Así, ha intervenido para decir: “Una pareja que no tiene una crisis no realiza la publicación que él ha hecho. Es una confirmación de esta y de la noticia que ha dado Clara”.

“Y qué casualidad que os habéis puesto en contacto con el entorno de ellos y en cuanto han sabido que se iba a dar la noticia ha salido la publicación. Lo que es evidente es que ahora no están enamorados ni acaramelados porque Jorge pone «Ganas de estar así». Es la información con más rapidez reaccionada que yo conozco”.