Sonsoles Ónega anuncia el embarazo que hace temblar a sus nuevos amigos

Sonsoles Ónega está de celebración. Y es que en el día de ayer, 10 de noviembre, la periodista fue testigo de, sin duda, una de las noticias más impactantes de lo que va de año. Nos estamos refiriendo al embarazo de Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y Guti, que ha sido una sorpresa para todos.

Asimismo anunció la joven que estaba esperando su primer hijo junto a su pareja, Miki Mejías, vía Instagram. "Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos", empezaba escribiendo.

"Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", proseguía. Desde un luego, un texto del que fue testigo la misma Sonsoles Ónega, que, evidentemente, también se enteró de la buena nueva a través de las redes sociales.

Eso sí, tras anunciar su embarazo, todos los medios deseaban conocer todos los detalles, entre ellos, cómo fue la reacción del exfutbolista y la presentadora. Unos detalles que se resolvieron en el programa de Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsoles, porque la misma protagonista entró en directo para resolver todas las dudas.

Sonsoles Ónega, radiante de felicidad por la noticia

El exitoso espacio de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega consiguió ayer lo inimaginable: entrevistaba por primera a uno de los personajes del momento, Zayra Gutiérrez. Nada más la joven confesar a los cuatro vientos que estaba esperando su primer bebé junto a su novio, lo cierto es que todos los medios ansiaban que esta se pronunciara públicamente.

Y es que, a pesar de que la hija de Guti lleva un estilo de vida público, no acostumbra a comparecer ante los medios. Es por eso que suscitaba bastante interés que la primogénita de Arantxa de Benito apareciera en televisión para explicar todos los detalles de su embarazo.

Finalmente, lo ha hecho de la mano del programa conducido por Sonsoles Ónega, que la ha acogido con los brazos abiertos. Fue ahí donde reveló que estaba de 17 semanas y que ya sabía el sexo del bebé, pero que, de momento, prefería no revelar públicamente si es un niño o una niña lo que está esperando.

Asimismo, está previsto que Gutiérrez, de 22 años, dé la bienvenida a su primer hijo el próximo año, en 2023. Además, también explicó que tanto para ella como para su novio fue una total sorpresa esta noticia, ya que no lo estaban buscando.

De la misma manera que la parejita no se lo esperaba, tampoco lo hicieron la presentadora y el exfutbolista cuando recibieron la buena nueva. "Al principio se quedaron mis padres un poco… Se pensaban que era mentira, que les estaba gastando una broma, pero luego les dije no, no, no es broma", empezaba diciendo.

"Soy muy joven y no se esperaban esto. Y yo les dije pues 'oye vais a ser abuelos'", explicaba. Por lo tanto, Sonsoles Ónega sabe que Zayra hará abuelos a la presentadora y al entrenador a sus 53 y 46 años, respectivamente.

De hecho, este bebé que viene en camino tan solo se llevará dos años con su tío Romeo, el hijo de Guti con Romina Belluscio que nació el año pasado.

Arantxa de Benito se pronuncia por primera vez sobre el embarazo de su hija

Por otro lado, Sonsoles Ónega ha sido testigo de las recientes declaraciones que ha ofrecido la madre de la joven, Arantxa de Benito. Asimismo la vasca ha comparecido ante los medios para revelar ella misma cómo le ha sentado la noticia de que se convertirá en abuela.

Visiblemente feliz y radiante, la colaboradora expresó que estaba viendo a su hija "muy bien, muy feliz, muy enamorada y bien, muy bien”. Además, tal y como ha revelado, ahora, su único deseo es "que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices".

Al contrario que la presentadora, Guti, por su parte, todavía no ha querido pronunciarse al respecto.

