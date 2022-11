Belén Esteban confirma con una foto que su hija Andrea ya no está

Belén Esteban celebró por todo lo alto su 49 cumpleaños en compañía de las personas que más quiere. Fue un cumpleaños de lo más especial porque Belén ha atravesado un año 2022 lleno de reveses. Y, sobre todo, el que más le ha cambiado la vida fue aquella caída inoportuna en Sálvame el pasado mes de abril.

A Belén se le vino el mundo encima cuando supo que se había roto la tibia y el peroné. Pero a pesar de tener varios bajones durante el tratamiento, se armó de valor y ahora sabe que esa fase ya ha pasado.

El sufrimiento que pasó no se lo desea ni a su mejor enemigo, pero lo mejor es echar la vista atrás y comprobar lo fuerte que ha sido la madrileña.

Belén confirma que no ha estado en el cumpleaños más especial

Está en la recta final de la misma, y aunque todavía le inquieta la posibilidad de que le quede algún tipo de secuelas cuando finalice su recuperación, quiere olvidarse de todo. Y así lo ha hecho por un día cuando ha cumplido la nada despreciable cifra de 49 años.

La 'princesa del pueblo' tenía claro que el día más especial del año tenía que celebrarse como era debido. Pues dicho y hecho, ya que ha invitado a sus mejores amigas a un evento íntimo. Al mismo no han faltado Anabel Pantoja, Carlota Corredera, Cristina Soria y Eugenia Martínez de Irujo, entre otras.

El caso es que en esta ocasión, para el cumpleaños 49 cumpleaños de Belén, han sido sus invitadas las que se han encargado de todo lo referente a la preparación del cumpleaños.

Una fiesta de cumpleaños con una ausencia destacada

Hablamos de la comida de la fiesta, la banda sonora, siempre con Rosalía de protagonista, y lo más destacado de la misma, la tarta de cumpleaños. Una tarta que estaba hecha con los productos más genuinos de Sabores de la Esteban.

Ha sido una fiesta en la que Belén se ha venido arriba por momentos. Y gracias a sus mejores amigas ha visto lo bonito que es disfrutar de la vida junto a ellas. Por unas horas, se ha olvidado de cualquier tipo de polémica que se cierne sobre ella para aislarse y vivir una tarde especial.

Lo que está claro es que todas ellas consiguieron que Belén desconectase de todo y cumplieron su objetivo de arriba a abajo. La propia cumpleañera se destapaba con estas declaraciones que no dejaban indiferente a nadie.

Belén Esteban quería olvidarse de todo y pasar la mejor tarde posible con los suyos

"A partir de ahora, me siento como las de Sexo en Nueva York, no quiero que me llamen Belén, que me llamen Carry", sentenciaba la colaboradora de Sálvame.

Eso sí, a pesar de que Belén ha pasado una fiesta de cumpleaños idílica, la felicidad no ha sido completa. Ha visto cómo su hija no ha podido acudir a dicho evento, algo que ha extrañado mucho a sus seguidores.

Tampoco hemos podido ver a miembros destacados de Sálvame como Lydia Lozano, Terelu Campos o María Patiño. Pero es que da la casualidad de que la celebración tuvo lugar el mismo día que Jorge Javier Vázquez presentaba su último libro. Es el más personal de todos y se titula Antes del olvido.

Lo cierto es que las dos celebraciones coincidieron. Y la de Paracuellos echó en falta, además de a su hija Andrea, a algunos pilares importantes en su vida como son los televisivos citados.