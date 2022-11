Zayra Gutiérrez desvela quién le ha dejado embarazada y causa furor

Desde que la hija de Guti y Arantxa de Benito, Zayra Gutiérrez, encontró el amor, muy poco se ha vuelto a saber de ella. La joven estuvo envuelta en varias polémicas, ya que Zayra pasó una adolescencia un tanto complicada, y su nombre acaparó varios titulares muy controversiales.

Ahora, Zayra, de 21 años, ha sorprendido a todos anunciando que está embarazada de su pareja, Miki Mejías. A través de su cuenta de Instagram, Zayra Gutiérrez daba la gran noticia de que va a ser mamá. Guti y Arantxa pasará a ser abuelos y estarán ahí para apoyar a su hija en esta nueva etapa

Zayra Gutiérrez anuncia que está embarazada

A lo largo del año pasado, la hija de Arantxa de Benito estuvo relacionada con multitud de polémicas, pero pronto decidió abandonar todo lo relacionado con los medios. A esto se le sumó que Zayra encontró el amor en Miki Mejías. Según revelaron personas cercanas al entorno, fue amor a primera vista.

| Redes sociales

Zayra se entregó por completo a la relación y puso rumbo a Londres para poder estar el máximo tiempo junto a él. Tanto fue la pasión que se tenían el uno por el otro, que se llegó a hablar incluso de matrimonio. Sin embargo, estos planes se vieron aplazados.

Ahora, la hija de Guite sorprendía a todos confirmando que van a ser padres. A través de una bonita instantánea junto a su pareja confirmaba que está esperando un bebé:

"Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos", comenzaba el texto.

"Estamos esperando nuestro primer bebe , estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", escribía Zayra Gutiérrez.

En el mismo post, Zayra afirmaba que no podía estar más feliz con la noticia. Y es que la joven se encuentra muy enamorada de su pareja. Además, tiene claro que él va a ser el padre ideal para su bebé:

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", escribía la joven.

En la misma publicación, Zayra ha compartido con todos sus seguidores la primera ecografía del bebé. Por el momento no se ha revelado el sexo, ya que aún es muy pronto.

Zayra Gutiérrez, muy enamorada de su pareja

Todo apunta a que Zayra ha encontrado la estabilidad emocional en Miki. Y eso posiblemente ha sido lo que ha propiciado que se planteen ser padres. La hija de Arantxa de Benito conoció a su pareja en 2021, y desde entonces las especulaciones sobre la pareja no han cesado.

Gutiérrez ha dejado claro que el padre de su hijo es su novio de siempre, un hombre que le ha robado el corazón. Ya forma parte de la familia, a pesar de que ha protagonizado varios escándalos. Todos se han quedado sorprendidos, pues nadie se esperaba que fueran tan en serio.

Hace unos meses se rumoreó que la pareja estaba en crisis, algunos medios señalaron que habían estado a punto de romper. Sin embargo, parece que todo eran simples rumores, y la pareja está más unida que nunca. Prueba de ello, es el paso que van a dar: ser padres.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión