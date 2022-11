Sandra Barneda, rota, toma una decisión que nadie de Telecinco esperaba

Sandra Barneda sigue sumando éxitos con su última novela, Las olas del tiempo perdido, y con el programa La isla de las Tentaciones. Este año en el reality, más que nunca, se está mostrando muy vulnerable y con las emociones a flor de piel. De ahí que en la última entrega se ha roto al ver llorar a un concursante, Samu, tras descubrir la infidelidad de su chica, Tania.

La catalana ha sentido tanta empatía con él que, inesperadamente, ha tomado una determinación. Y esta ha sido no mostrarle más imágenes del comportamiento de su pareja.

Sandra Barneda, destrozada al ver a Samu

La presentadora siempre ha sido muy afín a los participantes y ha comprendido sus dudas y sus miedos. Pero en esta edición estamos viendo a la Sandra más sensible, pues no deja de emocionarse con el sufrimiento de ellos. Y es que, como ella ha reconocido, esta temporada la grabaron en un momento personal muy duro de su vida, pues se acababa de separar de Nagore Robles.

Quizás por su propia experiencia y dolor en ese instante, Sandra se ha mostrado destrozada y sin saber qué hacer ante la desesperación de Samu. Desesperación que ha llegado cuando el canario ha visto a su chica esconderse con Hugo en el baño para, al parecer, besarse.

El joven al ver el vídeo del acercamiento entre aquellos ha roto a llorar y a decir: “No sé cómo estoy”. Acto seguido, le ha pedido disculpas a Barneda por no ser capaz de poder articular más palabras. A lo que ella le ha respondido: “No me pidas perdón”.

En este momento, él ha dicho entre lágrimas: “No me esperaba nunca esto de ella, pero me siento culpable. Me siento culpable por las cosas malas que hemos vivido. No sé si hay sentimientos entre ellos, pero en el fondo quiero que sea feliz con quien sea”.

“Aunque me duele que la persona a la que amo no haya pensado un poquito en mí”.

A pesar del dolor que estaba pasando el chico, la presentadora se ha visto obligada a afirmar: “Tengo que decírtelo: hay más imágenes para ti”. Así se ha dado paso a otro vídeo. Un vídeo donde ya sí se veía claramente a Tania darse un beso largo y apasionado con su tentador favorito.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Sandra Barneda decide dar un paso inesperado en La isla de las Tentaciones

La ex de Nagore Robles, tras el último vídeo, le ha reconocido a Samu que “no sé ni cómo preguntarte”. Y es que él se ha roto aún más al ver claramente el paso que ha dado su chica con el andaluz.

Absolutamente destrozado y desesperado ha afirmado: “Ahora estoy pensando en mi familia ¿Cómo me puede fallar de esa manera, tío? ¿Por qué, Dios mío, por qué? Yo no me lo merezco”.

| TELECINCO

Esta situación nos ha mostrado a una Sandra emocionada, nerviosa y sintiendo pesar por el sufrimiento del joven. No sabía qué hacer ni cómo ayudarle ante lo que estaba sintiendo, un dolor que le ha llevado a él a decir: “No me quiere. Me querrá, pero no está enamorada y yo sé que eso yo no lo haría”.

“Esto es muy duro. La persona que tenías ahí arriba y con la que quieres todo va y se comporta de esta manera”.

Barneda viendo la desesperación y las lágrimas del canario, también se ha roto y sus ojos se han llenado de lágrimas. Después, más calmada le ha dicho: “Tienes que ser fuerte”. Y ha sido en este punto cuando ha tomado una decisión sorprendente, pues ha afirmado: “Samu, no te voy a poner más imágenes”.

Esta ha sido la manera que ha tenido la presentadora de mostrar empatía con el participante y de no ahondar en su dolor. Decisión que él ha agradecido y por la que muchos espectadores le han dado las gracias a Sandra en las redes.