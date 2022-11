Sonsoles Ónega piensa que su jefa de Antena 3 no respeta a la audiencia

Sonsoles Ónega ha puesto el grito en el cielo después de ver a un colaborador llevar un atuendo no demasiado apropiado para entrar en su programa de Antena 3.

Sonsoles Ónega se ha puesto seria y le ha negado el paso a Miguel Lago, excolaborador de Todo es mentira y que hace unos meses aterrizaba en Atresmedia.

Hace unos días, Miguel se plantaba en el programa describiendo a su jefa como una "dictadora". Y tenía un cara a cara con ella porque siempre quería imponer el vestuario que tiene que lucir.

Al final, Sonsoles Ónega dio su brazo a torcer y hasta le espetó que le permitía acudir en chándal a su programa. Lo cierto es que la televisiva se ha quedado a cuadros cuando ha visto que este lunes el colaborador ha tomado literalmente sus palabras.

El rifirrafe entre Sonsoles Ónega y su colaborador en pleno directo

Este aparecía con un chándal rojo en el plató de Antena 3. Y el caso es que, al inicio del programa, ambos han discutido a distancia cuando esta ha visto en qué condiciones iba vestido. Le ha espetado que no podía entrar así al plató.

"No vas a entrar con ese chándal en este plató", le avisaba Ónega. "Pero que fue una cosa tuya", le contestaba Lago.

| Atresmedia

"Que estamos en Antena 3, Miguel. Cualquier día te vienes con el bocadillo", exclamaba Sonsoles al ver que el colaborador le estaba tomando el pelo.

"Fuiste tú la que me dijiste que podía venir en chándal", se excusaba Lago. "Si es que es un chándal horroroso, y esos zapatos… ¡No vas a entrar así! Habla con la directora y te apañas", zanjaba el asunto queriendo iniciar por fin un nuevo programa.

Sonsoles pierde la paciencia y le achaca que falta el respeto a la audiencia

"Pues hablo con la directora porque esto es alucinante", le respondía este. "Voy a arrancar el programa, así no entras", incidía ella. "De verdad, desde que te has venido arriba..", sostenía él.

Minutos después, Ónega presentaba a sus tertulianos, pero Ángela Vallvey le lanzaba un zasca a la presentadora. "Si es que te has puesto como un portero de discoteca ahí con el pobre Miguel, que va tan aseado", le decía Vallvey. "Es que yo creo que a un plató hay que ir en condiciones", replicaba ella.

Lago seguía el programa junto a Patricia Lennon, directora de Y ahora Sonsoles. "Directora, ¿qué has decidido?", le preguntaba Sonsoles.

| ANTENA 3

"¡Pues que tiene que entrar!", le espetaba la directora asegurando que "la culpa la tienes tú porque le dijiste lo del chándal", afirmaba. Lo cierto es que para la televisiva, dejarle entrar así en el plató era toda una falta de respeto de su jefa a la audiencia.

La sangre no llegó al río a pesar de lo sucedido entre Sonsoles y Lago

"De verdad, esto es desde que llevamos dos semanas líderes de audiencia por las tardes, que está que no hay quien la aguante", decía Miguel. Algo que hacía saltar a la hija de Fernando Ónega. "Solo te digo una cosa, te pones los zapatos como mínimo", le ha espetado.

"El chándal para hacer deporte, pero no para un plató. Un respeto a la audiencia por favor", zanjaba Sonsoles Ónega mientras este se ponía unos zapatos dorados.

"Es que me hacen daño estos zapatos", protestaba Lago. "A mí también me hacen daño los productos que me ponen para lucir en condiciones", le recriminaba la presentadora. "Ahí está sacando la verdadera cara, y ahora esta es Sonsoles", finalizaba este rifirrafe.

Eso sí, la discusión no ha sido para tanto, ya que siempre se ha mantenido en un tono de broma, a pesar de que ninguno quería dar el brazo a torcer. Realmente, no ha pasado a mayores la orden de la directora a la presentadora, a pesar de estar contrariada con la misma.

Lo cierto es que a pesar de estos piques sin importancia, Sonsoles está feliz en esta nueva etapa y su programa sigue cosechando buenos datos de audiencia según avanzan las semanas.