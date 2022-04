Sandra Barneda se bloquea al descubrir que su exnovia Nagore tuvo varios amantes

Sandra Barneda lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras, pero su vida privada sigue siendo un misterio para gran parte del público. Prefiere mantener ciertas parcelas de su privacidad al margen de los focos, aunque en ocasiones le resulta bastante complicado. Todo el mundo sabía que era novia de Nagore Robles, así que cuando rompió con ella se sintió en la obligación de ofrecer explicaciones.

Sandra Barneda ha hablado pocas veces de su relación con Nagore, pero ha dejado claro que siguen siendo buenas amigas. La unión sentimental ha terminado por motivos que se desconocen y ninguna de las dos ha tenido un mal comportamiento. Sofía Cristo, expareja de Robles, no pude decir lo mismo y ha desvelado que en su ruptura sí hubo terceras personas.

Sandra se ha bloqueado al escuchar el testimonio de Sofía en Viernes Deluxe, quien ha asegurado que Nagore tuvo varios amantes. La DJ tuvo que internarse en un centro de desintoxicación y supuestamente Robles aprovechó para tener aventuras con otras personas. “Hubo terceras personas por mi parte y por su parte porque cuando yo ingreso ella empieza una relación y nadie me lo cuenta”.

Sandra prefiere mantenerse al margen y no quiere entrar en polémicas que no le corresponden, pero es posible que apoye a su exnovia. La relación que ha tenido con la antigua concursante de Gran Hermano ha servido de ejemplo para muchas personas y parecía que era perfecta. Por eso su ruptura sorprendió tanto y sigue generando rumores.

Sofía Cristo considera que la felicidad de Barneda y Robles tenía mucho que ver con el qué dirán y con las redes sociales. Ha aprovechado su presencia en Viernes Deluxe para decir: “A mí me da un poco de vergüenza ajena, no comparto este tipo de publicaciones. Hay mucha hipocresía social, personas no quieren estar con sus parejas, pero suben fotos felices”.

Sandra Barneda toma una decisión: “No quiero saber nada”

Sandra trabaja de presentadora en Telecinco, pero su talento no conoce fronteras y también está triunfando en el mercado literario. Nunca ha tenido necesidad de compartir sus problemas con el público, por eso es una persona tan respetada dentro y fuera de la pequeña pantalla. Ha elegido no vender su vida privada, postura que mantendrá hasta el final.

Barneda, al igual que el resto de espectadores de Viernes Deluxe, ha escuchado atentamente a la hija de Bárbara Rey. “No reconozco a Nagore desde hace muchos años, no me interesa ni quiero saber nada de ella. Su crecimiento no es el mismo que el mismo y su energía no vibra con la mía porque estoy en otro modo, yo vibro diferente”.

Nagore Robles disfruta de una imagen pública impecable, por eso el testimonio de Sofía está causando tanta repercusión. La DJ le acusa de haber sido infiel y de tener un comportamiento inadecuado, dos factores que motivaron la ruptura.

“Nagore y yo nos enamoramos porque estábamos las dos en una etapa de mucha fiesta y mucho desenfreno. No solo yo, ella también porque entró en un reality y a mí se me fue de las manos. A mí no me gustaba como me trataba ella y a ella no le gustaba cómo era con el consumo”, desvela Sofía.

Sandra Barneda tiene un buen recuerdo de su exnovia

Sandra, tan prudente como de costumbre, no ha hablado de Nagore y todo hace pensar que nunca lo hará en malos términos. Durante mucho tiempo han sido una pareja mítica en la prensa del corazón y han servido de ejemplo para mucha gente.

La presentadora prefiere quedarse con los buenos momentos, que han sido muchos, y no profundizar en los motivos de la ruptura. Habrá que esperar para ver si Robles responde a la hija de Bárbara Rey o si opta por hacer caso omiso a sus palabras.