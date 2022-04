Sandra Barneda, rota por el conmovedor testimonio de su ex, Nagore Robles

Sandra Barneda y Nagore Robles han sido durante varios años pareja. Los dos conocidísimos rostros de Telecinco se conocían en la pequeña pantalla, pues coincidieron en la cuarta edición de Gran Hermano VIP.

Su romance se hacía público en octubre de 2017. Tras varias idas y venidas y una relación que ambas han retransmitido por sus redes sociales, ponían fin a su historia en común.

Lo hacían hace un par de meses, con un comunicado amable y compartido. El texto dejaba ver que la relación terminaba de común acuerdo, sin terceras personas y por el hecho de que se había acabado el amor.

Ahora, pasado el tiempo, el desgarrador mensaje que acaba de lanzar Nagore denota que no es así. La vasca sigue perdidamente enamorada de Barneda. O, por lo menos, está llevando fatal su ruptura.

Sandra Barneda y Nagore Robles, formas distintas de afrontar la ruptura

Sandra Barneda está aparentemente superando su ruptura de forma más positiva. Se está centrando en sus proyectos profesionales.

Ya tiene la agenda preparada para firmar ejemplares de su libro durante los próximos días. También piensa en la nueva edición de La Isla de las Tentaciones, que ya está confirmada.

La última foto que ha colgado es de ella, sonriente junto a su perro Nash, al que adoptó hace nueve meses junto a Nagore. Acompaña la imagen con un poema sobre la fragilidad, el agotamiento y la paz.

Nagore, por su lado, es mucho más dramática y su última publicación nos muestra que está destrozada. La escribió hace un mes, aunque se ha decidido a publicarlo ahora, coincidiendo con su estado de ánimo, que parece que no logra mejorar.

“¿Cómo puedo sobrellevar una ruptura?” He leído tantos mensajes parecidos preguntándomelo, que he decidido escribir esto ahora, que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotr@s”.

La presentadora de Baila conmigo afirma que “si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no deja un vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca.

Para sobrellevarlo de mejor forma, Nagore ha querido agradecer los mensajes de ánimo que le llegan por redes sociales. Como ella explica, siempre los había despreciado: “nunca entendí a mis compañeras en redes, cuando agradecían a sus seguidoras el cariño recibido”.

“Hoy tengo que aprender algo nuevo. Sentir el poder positivo que llega desde las redes sociales me hace bien, me reconcilia con ellas”.

Nagore está devastada y echa mucho de menos a su exnovia. “Cada persona llevamos una cruz, peso, dolor, llámalo como mejor te reconozcas; más grande o más pequeña, pero tod@s nos levantamos cada mañana con un sentimiento que llevamos como podemos.

Sandra y Nagore, ¿nueva oportunidad?

No es la primera vez que Sandra Barneda y Nagore Robles rompen su relación durante los seis años que han estado juntas. De hecho, terminaron su noviazgo hace bastante tiempo, pero no lo hicieron público hasta el pasado mes de febrero.

Ya antes estuvieron un tiempo separadas y decidieron darse una segunda oportunidad. ¿Quién dice que no puede haber una tercera? Ellas no, de momento.

A pesar de que dicen que el tiempo todo lo cura, los sentimientos entre la pareja siguen a flor de piel.

| Gtres

Hace unos días era Sandra la que aseguraba que se encontraba “aprendiendo a sostener la montaña rusa emocional”.

La escritora catalana reflexionaba así, a las preguntas de sus seguidores. “A la niña que un día fui le diría: cariño, no te preocupes, comprobarás que la vida pase lo que pase es un lugar maravilloso. Sigue soñando que los sueños se cumplen”.