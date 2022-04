Paloma Barrientos, la colaboradora de Ana Rosa que ha anunciado la nueva enfermedad

Paloma Barrientos, una de las periodistas más talentosas de la prensa del corazón, ha dado un paso adelante para confirmar los rumores. Su compañera Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa, espacio en el que ambas colaboran, necesita ayuda. Asegura que está deprimida, una enfermedad mental que todos pensaban que había superado.

Paloma Barrientos está preocupada porque siente un gran aprecio por Marta y sabe no está atravesando por un buen momento personal. “Le tengo mucho cariño y está mal, está con depresión y luego una cosa importante, que ese es el gran problema: está enamorada. Está muy enamorada de Antonio David y la situación es complicada, creo que el problema es que se enroca en el plantón del cumpleaños y eso ya pasó”.

| GTRES

Paloma ha confirmado que Marta Riesco, la reportera más famosa de El programa de Ana Rosa, tiene depresión. No es la primera vez que se enfrenta a un problema de salud mental, pero todo el mundo pensaba que ya había solucionado el asunto. Sin embargo, el drama no ha hecho más que comenzar porque lo que realmente le sucede es que está enamorada de Antonio David Flores.

Paloma coincide con su compañero Pepe del Real, también periodista e íntimo amigo de Marta: la reportera necesita desconectar y aclararse. “Hace dos días decidió ir a su médico y está en casa por prescripción”, explica Pepe en un tono contundente. La situación es más grave de lo que parece y quizá sea Riesco la que tenga que alzar la voz para contar la verdad.

Barrientos, experta en crónica social, considera que el gran conflicto está en la historia de amor entre su compañera y Antonio David. La reportera piensa que el antiguo colaborador de Sálvame no le ha dado su sito, pero podría estar equivocada. Recordemos que la pareja ocupó la portada de una conocida revista con unas fotografías que confirmaban su historia de amor.

Paloma Barrientos destapa el problema de su compañera

Paloma tiene información privilegiada porque fuera de cámaras disfruta de una relación muy estrecha con Marta Riesco. Piensa que la reportera no se siente valorada, teoría que comparte gran parte del público, pero la realidad es diferente. “Yo creo que cuando se comenta y se dice que no le ha dado su sitio no es así, se dieron su sitio ambos en la portada de Semana”, explica Barrientos.

| Mediaset

La colaboradora de Ana Rosa ha explicado el motivo por el que Antonio David Flores no estuvo en la fiesta de Marta. “Yo creo que no fue al cumpleaños, que hasta el último momento iba a ir, porque ahí está Olga”. Riesco asegura que este plantón fue lo que le hizo tomar la decisión final: romper su noviazgo y empezar una nueva andadura en solitario.

Barrientos ha hecho saltar todas las alarmas, pues ha anunciado que la exnovia de Antonio David deberá luchar contra una enfermedad mental. No es la primera famosa que atraviesa una situación similar, pues la presión mediática en ocasiones es bastante fuerte. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo se resuelve el problema de la reportera más famosa de Telecinco.

Paloma Barrientos maneja datos importantes

Paloma lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y se ha convertido en un referente para muchos de sus compañeros. Siempre transmite información rigurosa y sus noticias han marcado historia en la crónica social. Marta tiene suerte de contar con su ayuda, pues la veterana periodista conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo rosa.

Barrientos lleva al lado de Ana Rosa Quintana bastantes años, pero también ha trabajado con otros grandes presentadores. Fuera de la televisión tiene otros negocios y ha escrito un libro que no tardó en convertirse en la obra más vendida de las librerías.