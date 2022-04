Rosa López habla de su embarazo y señala al padre del bebé

Rosa López es una de las cantantes más famosas del país y actualmente está en su mejor etapa. Por fin ha conseguido triunfar en el terreno personal: se ha dado cuenta de que es una mujer independiente y fuerte. Está viviendo este proceso al lado de su novio Iñaki García, padre de su futuro bebé.

Rosa López ha concedido una entrevista en Pronto y ha hablado de su embarazo para dejar claro lo que piensa de las relaciones tradicionales. Tiene intención de casarse, pero piensa que no es algo prioritario y cree que antes de pasar por el altar traerá un niño al mundo. No se siente cómoda cumpliendo con las normas sociales y no tiene intención de cumplir con una tradición tan obsoleta.

Rosa empezó a trabajar en los medios de comunicación gracias a Operación Triunfo 1, concurso que le convirtió en una auténtica estrella. Pero su talento viene de lejos, de hecho su voz es una de las más brillantes del momento y recibe ofertas de forma constante. Según ha confesado, está grabando un programa que pretende consolidar su reinado televisivo, pero no ha dado más datos.

Rosa mantiene una relación sentimental con Iñaki García, un joven discreto que no quiere saber nada del mundo de la fama. Le ha señalado públicamente para asegurar que es un hombre romántico y que le terminará pidiendo matrimonio, aunque habrá que esperar. Está convencida de que el bebé llegará antes de la boda, a pesar de que sea un orden poco cotidiano.

López ha hablado en la revista Pronto de su futura boda y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie. “¡Si ya estoy como casada! ¿En serio hay que casarse? Cuando me lo pide yo me río y ya está”.

Rosa López cuenta la verdad: “Vendrá un niño”

Rosa ha ganado mucho dinero gracias a su talento, pues es una de las cantantes más famosas de España. Aunque ella no se siente del todo cómoda en ciertas situaciones, por eso estuvo un tiempo alejada del foco mediático. Seguía cantando y trabajando en la música, pero su presencia en la prensa era bastante más moderada.

López ha recuperado la fortaleza que siempre le ha caracterizado y en parte ha sido gracias a su novio Iñaki. Con él mantiene un noviazgo serio y tiene planes de futuro, es posible que sea el padre de su primer hijo. “Es un niño muy romántico y yo estoy muy contenta”, comenta en la última entrevista que ha concedido.

La concursante de Operación Triunfo 1 tiene claro que no cumplirá con las normas establecidas por quedar bien con su entorno. “Posiblemente vendrá un niño antes que la boda, fíjate lo que te digo”, explica en la revista Pronto. Todos le están preguntando por su enlace matrimonial porque Chenoa, una de sus compañeras de concurso, pasará por el altar dentro de poco.

Rosa López despeja la duda sobre la boda del año

Rosa es uno de los pocos rostros televisivos que pueden presumir de no tener enemigos, por eso el público le quiere tanto. Disfruta de una conexión estupenda con Chenoa y está invitada su boda, aunque ha confesado que no sabe si podrá asistir. “No sé si voy a poder ir porque estoy grabando cosillas”, explica intentando despejar las dudas que existen.

López prefiere no hablar de sus amigos para no crear conflictos innecesarios, por eso se ha centrado en sus asuntos. Ha desvelado que en los últimos meses cogió mucho peso, pero su ajetreado ritmo laboral ha hecho que los pierda de una forma sencilla. “Cogí 13 kilos y ya he perdido 11, aunque el peso es lo de menos”.

La cantante está contenta porque ha logrado tener un equilibrio personal y profesional que hace años consideraba imposible. “Estoy muy fuerte y no paro de trabajar. Estoy grabando un programa, pero no puedo desvelar nada”.