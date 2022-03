Chenoa desconocía la deuda millonaria tras años de angustia y silencio

Chenoa no da crédito a la información espinosa que ha conocido sobre una de sus grandes amigas, Rosa López. La cantante, también conocida como Rosa de España, se ganó el corazón de todos los españoles en la primera edición de Operación Triunfo.

Un programa que marcó a toda una generación y que vio alzarse como flamante ganadora a esta joven granadina que no ha tenido una vida fácil.

| LND

Rosa López, que ha llevado su carrera musical con diferentes altibajos, ha tenido que afrontar problemas muy serios a lo largo de estos 20 años.

Chenoa y Rosa López, una amistad nacida en 'OT'

Mientras que otros compañeros de su misma edición triunfaban por el mundo, como David Bisbal, Chenoa o David Bustamante, Rosa se quedó en un segundo plano. Nunca llegó a tener el éxito esperado tras vencer en OT y representar a España en Eurovisión.

Desde que se llevase la victoria en el talent musical, Rosa ha tenido problemas con la Agencia Tributaria. Ha visto cómo la otra cara de la fama puede pasarte factura, porque no todo es oro lo que reluce en el mundo de la industria musical.

| Europa press

En los últimos días, el programa Lo de Évole anunciaba una nueva entrega del espacio de La Sexta en el que la gran protagonista iba a ser Rosa.

En el avance del programa que podremos ver este domingo partir de las 21:20, la ganadora de Operación Triunfo habla de todo lo que ha vivido durante estos años. Dos décadas en las que ha sufrido en sus carnes lo peor de ser una persona famosa y la mala gestión económica de su carrera.

Un asunto que no avergüenza a la andaluza y ha dado la cara ante un periodista que ha sacado todo el jugo posible a la entrevista con la extriunfita.

Chenoa conoce en detalle el drama de su amiga

La compañera de Chenoa en OT1 sufrió ansiedad, baja autoestima, frustración profesional, envidias y problemas económicos. También vio como sus cuerdas vocales se habían deteriorado demasiado pronto. Todo un drama que fue muy difícil de encajar por la granadina.

| Antena 3

Reconoce Rosa que su carrera no despegó como debía, en parte, por una victoria que algunos pusieron en duda. Y también no acabó de cuajar por las expectativas erróneas que le marcaron.

"¿No me votasteis por pena? ¡Venga! Vamos a votarla, porque pobrecita, cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa...", lamentaba.

Sobre su físico, siempre en el punto de mira, confiesa lo siguiente. "Pensé que era lo que yo quería y también lo que ellos querían escuchar. Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas, hablando mejor...", cuenta con tristeza en el avance de Lo de Évole.

▶️ Chenoa no se lo piensa y pide ayuda de forma urgente

Los problemas económicos que Chenoa desconocía

El precio que pagó la vencedora de OT 1 fue demasiado alto, siempre rodeada de personas que querían exprimirla lo más que podían. Esta situación se volvió aún más dramática cuando su gestor sacó a la luz irregularidades en una de sus declaraciones de Hacienda.

| Europa Press

"Él mismo me dijo que había un problema con Hacienda, que no había justificado 80 millones de pesetas", desvela Rosa con Évole.

La cantante no aguanta su rabia y lanza un duro mensaje después de que mucha gente le diera de lado. "Me hubiera gustado en muchas ocasiones sentir más empatía, ¿por qué no empatiza nadie conmigo? Todo el mundo quiere sacar tajada de mí. Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así", sentenciaba.