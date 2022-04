Rosa Benito confirma la cita en su casa y manda un recado al hombre de su vida

Rosa Benito tiene claro que su historia con el padre de sus hijos está totalmente muerta. Aunque parecían la pareja perfecta, hubo algo dentro de la colaboradora de Telecinco que le hizo cambiar su forma de ver las cosas.

Y es que nada más volver de Honduras, y de convertirse en la ganadora de Supervivientes 2011, la peluquera de Rocío Jurado decidió que quería dar un giro a su vida.

| GTRES

Y dicho y hecho. En cuestión de meses, Rosa Benito terminó su relación con Amador Mohedano y de la peor manera posible. La alicantina dio un golpe sobre la mesa y sacó a relucir todos los trapos sucios de su exmarido.

Haciendo honor a su mítica frase: "este es mi momento", Benito no se lo pensó dos veces a la hora de acusar a Mohedano de haberle sido infiel en varias ocasiones.

Para el padre de Chayo Mohedano, su divorcio fue una de las peores etapas de su vida. Tanto es así que, en una ocasión, hasta se le pasó por la cabeza terminar con su vida.

"Nadie se puede imaginar cómo he estado, he estado muy mal. Yo tenía un ático y he pensado incluso en tirarme", aseguró el exmarido de la alicantina en una ocasión.

Por suerte, el tiempo pasa y las heridas se curan; y si no que se lo digan a Rosa Benito. La colaboradora de Ya es mediodía se ha enterado de que Amador tiene una nueva ilusión y no ha querido dejar pasar la ocasión para pronunciarse al respecto.

Rosa Benito no se cree nada

Rosa Benito sabe perfectamente todo lo que le ha costado a su exmarido superar su divorcio, por eso para ella sería una buena noticia saber que Amador ha conseguido rehacer su vida.

El pasado 6 de abril, Sálvame desveló que el hermano de 'La más grande' lleva tres meses saliendo en secreto con una empresaria sevillana de 59 años que, según un amigo de la familia Mohedano, guarda un gran parecido con su exmujer.

Nada más enterarse de la noticia, la colaboradora de Ya es mediodía decidió salir públicamente a desmentir esta información. "Si fuera eso verdad, me alegraría muchísimo por Amador, pero la pena que me da es que le den voz a este tipo de personajes que están diciendo mentira tras mentira".

| gtres

Un amigo del gaditano, Miguel Ángel Otero aseguró que Amador quería llevar esta relación en secreto, ya que mantiene un contacto diario con la madre de sus hijos y, además, ella se estaría haciendo cargo de alguna de sus facturas.

Por su parte, Rosa quiso dejar claro que ella no le paga nada a Mohedano y aseguró que son sus hijos, y no ella, los que están pendientes de su padre. "Ha estado en mi casa y hemos tenido una relación normal de personas adultas como la tienen personas que se han querido muchísimo".

Para finalizar, la tertuliana aseguró que está "harta de tantas mentiras" y de que se le dé visibilidad a testimonios que son totalmente falsos. Según Benito, a día de hoy, Otero no tiene ninguna relación con Amador. "No se le puede dar voz a cualquiera. Cuando hablen, que sean verdades".

Rosa Benito tiene muy claro que no quiere volver con Amador

Para Rosa Benito, su matrimonio con Amador está totalmente roto. A pesar de que muchos se empeñan en reconciliar a la tertuliana con el hermano de 'La más grande', ella tiene claro que jamás volverá con él.

Y esto es algo que ha dejado claro en más de una ocasión. Hace unas semanas, la colaboradora del programa presentado por Sonsoles Ónega decidió que ya era hora de que se dejara de especular con una posible reconciliación con Amador Mohedano.

| Trendings

"Le quiero porque es el padre de mis hijos. Pero que paren ya porque Amador y yo no vamos a volver nunca", aseguró Rosa Benito. "Como decía Pedro Carrasco, para atrás ni para coger impulso, yo tengo mi vida, Amador tiene la suya…".

La mano derecha de Rocío Jurado quiere que todo el mundo le deje pasar página, por eso lo único que quiere es "que corten el tema de volver con Amador porque no voy a volver con él nunca".