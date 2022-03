Amador Mohedano explica la enfermedad que marcó a sus hijos y destapa el gran secreto

Amador Mohedano ha concedido una entrevista en Viernes Deluxe que no ha dejado indiferente a nadie, pues ha sido bastante sincero. Es la primera vez que habla de la enfermedad que sufrió su sobrina Rocío Carrasco y que terminó separando al clan. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, le ha pedido respeto para tratar un tema tan serio.

Amador Mohedano ha prometido desconocer la depresión de Rociíto hasta que ella la hizo pública en el documental Contar la verdad para seguir viva. Esta enfermedad hizo que la exmujer de Antonio David Flores se distanciara de los hijos de Amador, es decir, de sus primos. El que fue representante de la Más Grande no le perdona este atrevimiento.

Amador ha lanzado una serie de preguntas que han situado a Rocío en una situación bastante delicada, pues las respuestas no hablan bien de ella. “Ella nunca ha hecho nada de cariño por su familia ¿Ha conocido a mis nietos? ¿Ha venido a verme cuando he estado malo? ¿Por qué no llama a sus primos? ¿No tiene una tarde un rato para ver a su prima?”

Jorge Javier Vázquez ha frenado en seco a su invitado y le ha recordado que Rociíto ha estado mucho tiempo luchando contra una depresión. Esta enfermedad ha marcado la vida de los hijos de Amador, pues les ha terminado repercutiendo. Afortunadamente todo está solucionado, pero todavía hay muchos secretos que siguen en la sombra.

Amador Mohedano cuenta la verdad: “Encerrada en su casa”

Amador está dolido porque considera que tanto él como su exmujer Rosa Benito han criado a Rocío Carrasco. La hija de la Más Grande no quiere saber nada de ellos y no conoce a los hijos de Chayo Mohedano, nietos del exmatrimonio. “A lo mejor cuando no ha ido a conocer a tus nietos es porque estaba encerrada en su casa”, le ha dicho Jorge Javier.

“Lo de enferma ha sido ahora, no lo sabía y cuando me enteré me ha dolido porque es mi sangre”, ha respondido el antiguo representante. Lo más sorprendente de la noche es que ha desvelado cuál es su verdadera relación con Antonio David Flores. Asegura que apenas tienen contacto y que únicamente hablan por el bien de Rocío y David Flores, hijos de Rociíto.

Mohedano ha concedido una entrevista completamente sincera, pero lo ha hecho desde el respeto porque no quiere entrar en nuevas guerras. Promete que no entiende el comportamiento de su sobrina y las explicaciones de Jorge Javier Vázquez no le han servido de nada. No entiende el motivo por el que “ha estado anulada años y meses” y el presentador se lo ha explicado.

El catalán ha insistido en que su amiga Rocío ha estado “anulada por tristeza y depresión” y le ha recordado algo al tío de Carrasco. “Cuando estás enfermo no ves salida, por mucho que la familia esté”, desliza visiblemente molesto.

Amador Mohedano garantiza que ha defendido a Rociíto

Amador sabe que Rocío no quiere tener relación con él porque piensa que es amigo de Antonio David, pero supuestamente esto no es verdad. Asegura que ha defendido a Carrasco en una infinidad de ocasiones y no entiende el motivo por el que ella está tan dolida. “Me he partido la cara por mi sobrina”, ha recalcado durante su intervención en Viernes Deluxe.

Mohedano está molesto porque la depresión de Carrasco ha terminado salpicando a toda su familia, sobre todo a sus hijos. La reina del feminismo disfrutaba de un vínculo estupendo con Chayo y actualmente llevan mucho tiempo sin verse. Eso es lo que más le perturba, pues siente que están pagando justos por pecadores.