Rocío Jurado ya mandó una advertencia a su nieta Rocío Flores en vida

Rocío Jurado siempre se ha caracterizado por ser una mujer con un carácter muy fuerte y marcado. Y si por algo era querida, además de por su talento para el cante, era por decir siempre lo que pensaba.

Durante toda su vida, 'la más grande' no tuvo reparos en compartir sus opiniones acerca de algunos de los temas más controvertidos de la sociedad, como puede ser el Feminismo.

| Archivo

Pero, si hay algo que la mantuvo preocupada hasta el último momento, eso fue la relación de su hija Rocío con Antonio David Flores. Tanto es así que, antes de fallecer, quiso advertir a su nieta Rocío Flores sobre cómo era en realidad su padre.

A pesar de que el excolaborador de televisión siempre aseguró que su relación con Rocío Jurado era buena, todo apunta a que esto no es del todo cierto. Es más, según su propia hija, le tenía miedo.

"Mi madre no lo adoraba, mi madre le temía como al demonio. Sabía de lo que era capaz y vivió acojona... cagad…", aseguró Rociíto durante la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Rocío Jurado advierte a su nieta sobre las intenciones de su padre

Rocío Jurado siempre dejó muy claro lo que verdaderamente pensaba del padre de sus nietos. Y, aunque con los años su opinión cayó en el olvido, Rociíto quiso recordarla en una de las entregas de Montealto: regreso a la casa.

"En esta segunda parte, narro la parte de mi vida que queda para que todo el mundo lo entienda y lo voy a demostrar. En la cocina, Rocío Jurado va a hablar. He encontrado una carpeta con documentos donde narra lo que ha sufrido de una forma descarnada", aseguró Carrasco en relación con Antonio David Flores.

| Mediaset

Este especial dedicado a la vida de Rocío Jurado dejó al descubierto todo lo que verdaderamente pensaba 'la más grande' sobre su exyerno. A través de 48 documentos, la madre de Rocío Flores pudo demostrar ante toda España la verdad.

Además, este especial de Telecinco emitió una entrevista en la que la chipionera dejó muy clara su postura con el actual novio de Marta Riesco.

En el año 2000, la cantante acudió como invitada a un importante programa argentino. En él, Rocío Jurado advirtió a su nieta de todo lo que le había hecho sufrir su padre a su madre. "Fue un hombre que siempre la atacó muchísimo, le hizo una vida horrorosa e insoportable".

| La Noticia Digital

Durante esta charla, la abuela de Rocío Flores aseguró que el youtuber "era un ser nefasto" y dejó muy claras cuáles eran sus verdaderas intenciones: "quería quitarle a sus hijos".

Tras escuchar estas palabras, la mujer de Fidel Albiac entonó el mea culpa y aceptó todos los errores que había cometido con sus hijos. "A mí me encantaría reescribir mi historia... Mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo".

La televisiva aseguró que, a día de hoy, "no hubiera cometidos algunos errores que cometí, que asumí cuando hice el documental. Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata porque no quería causar daño a unos niños pequeños. Desgraciadamente, ya no puedo hacer nada".