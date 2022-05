Rocío Jurado hizo un gesto por su nieto David Flores Carrasco en su herencia

Antes de fallecer, Rocío Jurado quiso dejar bien atado el tema de su herencia. Aunque, su última voluntad fue que su hija, Rociíto, se convirtiera en su heredera universal, este es un tema que 16 años después sigue coleando.

A pesar de que algunos miembros de su familia sintieron que habían salido perjudicados con este reparto, lo cierto es que 'la más grande' no quiso que ninguno de sus seres queridos se quedara desprotegido.

Por eso, y sabiendo que Ortega Cano se haría cargo de sus dos hijos, decidió que Gloria Camila y José Fernando recibieran una parte menor a la de su hermana Rocío.

"Estaba feliz por esa adopción y declaraba que ella no hacía distinción, aunque luego en la herencia sí, por motivos prácticos", se explicó en su momento. "Sus otros dos hijos tenían un padre, con un buen patrimonio, que sabían que lo iban a heredar ellos".

Pero hubo dos personas que se quedaron sin su trozo de pastel: sus nietos. Rocío Jurado decidió que tanto David como Rocío no recibieran ni un solo euro de su patrimonio.

Y, aunque a priori puede parecer un gesto de desprecio por parte la artista hacia los hijos de Rociíto, lo cierto es que tenía un motivo de peso para hacerlo.

El motivo por el que Rocío Jurado toma esta dura decisión

Rocío Jurado era una mujer que tenía las ideas muy claras, por eso, desde el minuto uno, supo que no quería que sus dos nietos disfrutaran de su herencia. Y es que, todo apunta a que detrás de esta dura decisión hubo un motivo que la justificaba.

Durante la emisión de su docuserie, la mujer de Fidel Albiac explicó los motivos que tenía su madre para hacer lo que hizo.

Mientras se abría en canal con toda la audiencia de Telecinco, la televisiva quiso aclarar esta polémica que tanto ha dado de qué hablar durante todos estos años.

Según contó la hija de 'la más grande', la artista no terminaba de fiarse del exguardia civil; ya que, durante su relación con Carrasco, vio cosas que no le gustaron ni un pelo.

Por ese motivo, y a pesar del profundo amor que sentía por sus dos nietos, decidió no dejarles nada.

"Era su voluntad, así se llama acto de últimas voluntades y ella considera que no debe de dejárselo. Rocío Flores, por no tener de su abuela, no tiene ni a la que parió su abuela y no la tiene porque lo ha decidido ella", lamentó la hija de Rocío Jurado.

Por su parte, Carrasco se alegró de la decisión que había tomado su progenitora, ya que, justo después de su fallecimiento, comenzó a ver actitudes extrañas en su pequeña.

"Tras la muerte de mi madre empiezo a ver esos cambios en Rocío, en el colegio, en su actitud, cambio para conmigo, solo para conmigo, porque con Fidel tiene una relación maravillosa, pero de momento eran cosas suaves".

Uno de los mayores miedos de Rocío Jurado era que su dinero y patrimonio llegara a manos de Antonio David Flores, por eso, y según explicó su hija, optó por tomar esta drástica decisión.

"Pasa el tiempo y me doy cuenta de que no estoy bien anímicamente y no por la muerte de mi madre. Me doy cuenta de que me pasan cosas antinatura. El ser se aprovecha la muerte de mi madre para seguir cargando, poniéndome de mala madre y decir cualquier cosa que le dé la gana".