Rocío Jurado no podría perdonar nunca lo que acaba de hacer su hermana Gloria

Rocío Jurado debe estar observando atentamente desde el más allá la evolución de su familia tras su fallecimiento en 2006. De ser eso así, es más que probable que 'la más grande' se esté revolviendo constantemente en su silla, al ver la guerra abierta familiar de su estirpe.

Por un lado, está su hija, Rociíto, que tras años de dolor y silencio ha resurgido de sus cenizas para hacer justicia con su pasado.

Por otro lado, Rocío Jurado tiene a sus hermanos, que junto con su segundo marido y su hija menor forman una piña enfrentada a Rociíto. Y así, entre peleas en televisión y en los juzgados van pasando los años. Mientras, cada cual realiza los homenajes pertinentes a la artista de la familia.

Rocío Jurado falleció el 1 de junio. Cada año, la Asociación Cultural que lleva su nombre y que actualmente preside su hija, organiza una misa y un acto de homenaje en el mausoleo dedicado a la artista en el cementerio de Chipiona.

Este año, el acto ha contado con ausencias importantes y con un detalle que seguramente Rocío Jurado jamás hubiese aprobado

Gloria Mohedano y las flores de la discordia

Rocío Jurado era una mujer tremendamente devota por lo que su homenaje suele empezar con una misa conmemorativa en el Santuario de la Virgen de Regla. Hasta allí fueron llegando Ortega Cano y Gloria Camila, Gloria Mohedano, hermana de Rocío, y su marido José Antonio Rodríguez, Rosa Benito y David Flores, nieto de la cantante.

A pesar de ser el hermano que más unido estuvo en su momento a Rocío, este año Amador Mohedano no participó en el homenaje. Las causas no han quedado claras, pero a todo el mundo ha sorprendido mucho que no haya asistido.

Tampoco se pudo ver a una asidua de este homenaje anual, a Rocío Flores. La hermana de David, ya explicó a mediados de semana, que no iría pues tenía exámenes y quería estudiar durante el fin de semana.

Después de la misa, con Rosa Benito llorando desconsoladamente y haciendo gala del apodo que le han puesto en Sálvame - la cuñada viuda -, la comitiva se desplazó hasta el cementerio.

Allí se hizo la tradicional ofrenda de flores a los pies de la estatua que rinde homenaje a Rocío Jurado.

Las cámaras, siempre presentes en este tipo de eventos, captaron un momento realmente polémico y que dará mucho que hablar. Gloria Mohedano se abalanzaba sobre uno de los ramos para tener un detalle con David, el hijo de Rociíto. Arrancaba un par de flores, mientras decía "cogemos dos, una para Olga y otra para tu hermana".

Dos rosas blancas que se deben haber clavado como un puñal en el corazón de la Jurado. Que la hermana de la fallecida regale flores a Olga Moreno, la mujer que ha contribuido decisivamente a apartar a los hijos de Rociíto de su lado, es un gesto muy criticado en redes sociales.

El gesto de Gloria Mohedano demuestra que las espadas siguen en alto y que la familia materna de Rociíto no piensa hacer ningún gesto para acercarse a ella.

Según ha querido aclarar Rosa Benito en Ya es mediodía, la iniciativa de coger flores para la familia salió del mismo David. Él pidió cinco flores, para sus hermana, para su abuela paterna, para Olga y para dos personas más otra personal. Lo único que hizo Gloria fue ayudarle a conseguirlas, sin ninguna otra intención.

Otra fecha clave es la del 1 de julio. Este día está prevista la inauguración del Museo Rocío Jurado, una infraestructura largamente perseguida que finalmente abrirá sus puertas.

La hija de Rocío Jurado ya ha dicho que va a invitar a la familia que ella ha elegido y en la que no está su familia biológica.

La familia ha evitado también que el "pueblo" de Chipiona les arropara en el acto en el cementerio. Era habitual ver a decenas de personas participando en este evento. Esta vez se ha evitado que entraran para que no se produjeran altercados como el que protagonizó José Antonio Rodríguez con una mujer que apoyó durante el acto a Rocío Carrasco.

La próxima cita en memoria de Rocío Jurado

Los Mohedano no descartan asistir a la inauguración, a pesar del momento tenso que se puede producir si coinciden unos y otros. Ortega Cano no se ha pronunciado al respecto, pero la semana pasada se fue corriendo de Telecinco para no coincidir con su hijastra.

Rosa Benito, por su parte ha afirmado que " de aquí al 1 de julio pueden pasar muchas cosas". Deja la puerta abierta a que la familia sí vaya al museo "si no es el día de la inauguración, tambien puede ser otro día".

A todo esto, lo que decíamos al principio, la Jurado debe estar muy inquieta allá donde esté. Sus actos de homenaje se han convertido en batallas familiares sin cuartel.