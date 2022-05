Esconden a Kiko Matamoros la noticia que ha cambiado el ánimo de su nieto Matías

Kiko Matamoros recibió una llamada de los responsables de Supervivientes y decidió escuchar la oferta que tenían para él. Supuestamente ha aceptado un contrato millonario para viajar a Honduras y convertirse en la estrella del programa, pero no le está siendo fácil. Cada vez hay más gente que critica sus movimientos y lo peor de todo es que no sabe cómo está su familia en España.

Kiko Matamoros tiene una unión especial con su nieto Matías y ha conseguido que sea un gran aficionado al Real Madrid. El menor ha cambiado su estado de ánimo porque su equipo preferido ha ganado la final de la Champions League. Los jugadores han conseguido la victoria y han llevado la copa número 14 al estadio Santiago Benabéu, un templo para el colaborador.

| Telecinco

Kiko desconoce lo que ha conseguido el Real Madrid porque no puede recibir información del exterior, pero celebrará el éxito cuando pueda. En una ocasión confesó que se había animado a concursar en Supervivientes porque quería que su nieto se sintiera orgulloso. Quiere demostrarle que la edad no es ningún inconveniente para alcanzar ningún reto.

Kiko ha tenido ciertos problemas con sus hijos, aunque el paso del tiempo ha puesto todo en orden y los conflictos son cosa de pasado. Su hija Laura participó en Gran Hermano VIP y desveló el presunto lado oscuro de Makoke, por aquel entonces mujer de Matamoros. Este atrevimiento generó una grieta que solo el pequeño Matías ha logrado solucionar, gracias a él vuelven a ser una familia.

Matamoros respeta a los suyos, por eso nunca ha hablado de ciertos temas que no le corresponden. Antes de concursar en Supervivientes muchos medios apuntaban a una supuesta crisis entre Laura y su novio Benji, pero él lo negó. Una conocida revista ha demostrado que los rumores eran ciertos y que la influencer y el empresario han roto su relación.

Kiko Matamoros es un hombre nuevo gracias a Matías

Kiko descubrirá que Laura y Benji Aparicio, su yerno preferido, han puesto punto y final a su historia de amor. Intentarán disfrutar de un trato cordial porque tienen dos hijos en común, pero es inevitable que exista cierta rivalidad entre ambos. Si todo hubiera funcionado correctamente no tendrían que haberse separado de una forma tan repentina.

| GTRES

Matamoros ha publicado varias imágenes de Matías en sus redes sociales y ha confesado que gracias a él ha aprendido mucho. No le gusta que le llamen abuelo, pero ejerce como tal porque se siente muy cómodo con los pequeños de la casa. Ahora solamente le falta hacer las paces con Anita, la menor de sus hijas, con quien no se habla desde hace más de un año.

Los compañeros y amigos del colaborador aseguran que el hijo de Laura ha marcado un antes y un después. Desde que el ex de Makoke es abuelo se ha vuelto más tierno y no ataca con tanta vehemencia a quienes le plantan cara. No quiere tener problemas con nadie solo quiere disfrutar de la compañía de su novia Marta López.

Kiko Matamoros tiene mucha complicidad con su nieto

Kiko tiene fama de ser un rostro ácido, pero realmente es una persona muy sensible que está preocupado por el bienestar de su familia. Desde que Matías llegó al mundo cambió de actitud, pues el joven le hizo entender que la vida es más sencilla de lo que parece. Ha publicado varias fotografías suyas en su cuenta de Instagram para demostrar que entre ellos hay una conexión especial.

Matamoros tiene intención de casarse de nuevo, sería su tercer matrimonio, pero sabe que será el último. Está enamorado de la modelo Marta López, quien también conoce a los nietos del colaborador. Cuando regrese de Supervivientes formalizaran su relación, una boda que será retransmitida por todos los periodistas.

