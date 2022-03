Rocío Flores descubre el secreto que Olga Moreno ocultaba sobre su padre

Rocío Flores no gana para disgustos. La joven está pasando por uno de los peores momentos de su vida, y por ahora parece que esto no va a cambiar.

Desde que su madre decidió abrir la caja de los truenos con su desgarrador testimonio, la colaboradora de El programa de Ana Rosa no consigue levantar cabeza.

| Telecinco

Y ahora, cuando por fin había conseguido que su supuesta ruptura con Manuel Bedmar quedara en su segundo plano, Rocío Flores se entera de un doloroso secreto que Olga le ha estado ocultando durante todo este tiempo.

El pasado mes de octubre de 2021, los medios de comunicación españoles se hicieron eco de una sorprendente noticia. Después de más de 20 años de relación, Antonio David Flores y la empresaria ponían fin a su matrimonio tras más de un año en crisis.

En este momento fue cuando padre e hija comenzaron a distanciarse. A Rocío Flores esta noticia le cayó como un jarro de agua fría. La influencer no se esperaba hubiera terceras personas implicadas en esta decisión.

Aunque en más de una ocasión el exguardia civil ha asegurado que su noviazgo con Marta Riesco no ha tenido nada que ver, lo cierto es que puede que esto no sea del todo veraz.

Esta semana ha salido a la luz una información que puede hacer que Rocío Flores cambie, de una vez por todas, el concepto que tiene de su padre en relación con su matrimonio con Olga Moreno.

Rocío Flores se entera de toda la verdad

Rocío Flores siempre ha pensado que la separación de Antonio David y la empresaria fue de mutuo acuerdo, aunque las últimas confesiones de Belén han dejado al descubierto, una vez más, las mentiras de su excompañero de trabajo.

Durante la emisión de Sálvame, La princesa del pueblo hizo una confesión sobre el excolaborador de Telecinco que dejó a la hija de Rociíto sin palabras.

| Telecinco

Desde que su ruptura con la ganadora de Supervivientes 2021 se hizo pública, Antonio David comenzó una campaña para intentar lavar su imagen. El padre de Rocío Flores empezó a adoptar una posición victimista para intentar justificar sus actos.

Harta el rol que ha adoptado durante todo este tiempo, la de Paracuellos ha decidido no callarse más y ha destapado el engaño con el que el extertuliano de Telecinco ha intentado salir del paso.

Según la colaboradora de Sálvame, la relación entre Antonio David y Marta Riesco se comenzó a gestar cuando todavía no se había separado de Olga.

| La Noticia Digital

"Antonio David estaba muy triste, pero nadie sabía lo de Marta Riesco en ese momento. Le dijo a Olga Moreno delante de Rocío Flores que no había terceras personas. Y la familia le dijo que había que llevarle a algún sitio porque estaba muy triste".

Para la tertuliana, las formas que empleó el padre de Rocío Flores para dejar a su mujer no fueron las apropiadas, por eso ha decidido no callarse ni un minuto más. "Antonio David le dijo a Olga Moreno que se quería separar porque no quería hacerle daño ni a ella ni a su familia", sentenció.