Rocío Flores rompe y se acerca a la mujer que traicionó a su padre

Rocío Flores siempre se ha caracterizado por tener un comportamiento discreto porque sabe que sus palabras son estudiadas al detalle. No quiere enfrentarse a nadie y siempre que da explicaciones lo hace en un tono prudente para evitar ofender a sus rivales. Sin embargo, ha roto esta tendencia para acercarse a una mujer que curiosamente no tiene buena relación con su padre Antonio David Flores.

Rocío Flores ha sumado un nuevo empleo a su dilatada trayectoria televisiva: ahora comentará los debates de Supervivientes 2022. La joven se ha presentado en Conexión Honduras, espacio presentado por el periodista Ion Aramendi, y ha dicho lo que piensa. Considera que Anuar Beno, uno de los participantes, está interpretando un personaje para ganar dinero y popularidad.

| Mediaset

Rocío, sin darse cuenta, le ha dado la razón a Lydia Lozano, colaboradora que traicionó a Antonio David para trabajar con Rociíto. La canaria ejercía de portavoz de Antonio David Flores hace unos años, de hecho descubrió cómo había sido su acuerdo de divorcio. Pero el paso del tiempo ha dado un giro de 180 grados a la situación y actualmente no tienen ningún tipo de contacto.

Rocío quiere ser justa y hacer su trabajo de forma objetiva, por eso no tiene inconveniente en acercarse a Lydia Lozano si es necesario. La tertuliana de Sálvame también considera que Anuar se está equivocando y lo peor es que ha perjudicado a Anabel Pantoja. Lozano considera que lo último que ha pasado en Supervivientes tendrá consecuencias y que la sobrina de Isabel Pantoja no se quedará callada.

Yulen Pereira, el mejor amigo de Anabel dentro de Supervivientes, ha ganado un juego de recompensa y ha elegido a Anuar para compartir el premio. “Qué cabreo tengo porque Yulen ha elegido a Anuar, yo quería a Anabel porque se porta genial con él”, comenta Lydia. “Te digo yo que a Anabel, que la conozco, a lo mejor no es tan rencorosa, pero esto le va a pasar factura”.

Rocío Flores tiene las ideas muy claras

Rocío empezó a trabajar en televisión hace poco tiempo, justo después de que Antonio David concursara en Gran Hermano Vip. Era su defensora en plató y enseguida demostró que estaba plenamente capacitada para seducir a los espectadores, por eso se quedó en Telecinco. Siempre había pensado que su futuro estaba lejos de la televisión, pero se equivocaba.

| La Noticia Digital

Flores sabe perfectamente lo que quiere y no habrá nadie que le haga cambiar de opinión: su intención es no hablar de su familia. Quiere comentar Supervivientes sin hacer daño a nadie y pretende aprender de los mejores, por le ha dado la razón a Lydia Lozano. Se ha olvidado de que la periodista abandonó a Antonio David en un momento delicado.

La hija de Rociíto ha atacado a Anuar Beno, cuñado de Isa Pantoja, y lo cierto es que sus palabras han sido aplaudidas. “Me parece un falso de los pies a la cabeza, para tener amigos así prefiero no tenerlos”. La colaboradora de Sálvame se ha quedado realmente sorprendida, pues no pensaba que trabajar con Rocío sería tan sencillo.

Rocío Flores se harta: “Me callo y no hablo”

Rocío quiere analizar Supervivientes, pero son muchos los rostros televisivos que comparten plató con ella. Tiene que competir con muchos expertos y en ocasiones es complicado abrirse paso entre tanta competencia. Su última intervención ha estado cargada de polémica porque un micrófono abierto ha demostrado que estaba enfadada.

La comentarista se ha cansado de que no respeten su turno de palabra y ha lanzado una clara advertencia. “Me callo y no hablo, que no me paguen por venir”, les ha comentado sus compañeros cuando pensaba que los espectadores no le escuchaban. Habrá que esperar para ver qué consecuencias tiene su cambio de estrategia: ahora opina de forma más directa.