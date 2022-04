Ivonne Reyes sabe que el verdadero 'padre' de su hijo Alejandro está muerto

Ivonne Reyes mantuvo una tormentosa relación con Pepe Navarro, pero no puede olvidarse de él porque tienen en común algo especial. La justicia ha dictaminado que el hijo de la venezolana es del presentador, a pesar de que no le haya reconocido públicamente.

El joven ha concedido una entrevista para dejar claro que está decepcionado y que siente “vergüenza” del comunicador.

Ivonne ha confirmado, gracias a la entrevista que su hijo Alejandro Reyes ha dado en Lecturas, que el auténtico padre del joven ha fallecido.

Álex ha explicado que Víctor Martínez Chocarro, una de las exparejas de su madre, hizo lo que debería haber hecho Pepe Navarro. “Con él sí tuve una relación de padre, era muy cariñoso y me daba besos y abrazos”, explica al respecto.

Ivonne le pidió a Pepe que se hiciera pruebas de paternidad y él no quiso, lo que ha dejado abierta la puerta de la especulación. Son muchos los que piensan que el líder de Esta noche cruzamos el Mississippi tiene algo que esconder. Lo único que está claro es que el gran perjudicado de este escándalo es Alejandro, un joven que quiere ser actor.

Ivonne ha corroborado que su exnovio Víctor se comportó como un auténtico padre con su pequeño, pero este señor falleció de forma repentina. Alejandro tuvo que despedirse de él cuando tenía 12 años y fue un momento bastante duro. “Siempre se me quedó grabada esa ternura y el olor de su colonia, llegué a llamarlo papá”, comenta en Lecturas.

Reyes ha demostrado que Pepe es el progenitor de Álex, así lo ha dictaminado la justicia después de una batalla legal que parecía eterna. Pero el presentador no se ha hecho cargo del joven, por eso este ha tenido que buscar una figura paterna en otras personas.

Víctor Martínez se comportó con él de maravilla, por eso tiene tan buen recuerdo y le considera su papá de verdad.

Ivonne Reyes conoce el sufrimiento: “Había muerto”

Ivonne trabaja de colaboradora en Telecinco y tiene que hablar de Pepe Navarro de vez en cuando, pero su intención no es molestar. El tema de la paternidad de su hijo es un asunto cerrado a nivel judicial y no tiene más que añadir. Alejandro está luchando por ser actor y nunca le ha pedido nada al presentador, de hecho no lleva ni sus apellidos.

Reyes, al igual que el resto de usuarios de Lecturas, se ha quedado sorprendida con las palabras de su primogénito. El actor ha explicado que vivió la muerte de Víctor como si hubiera sido la muerte de su padre real, fue un golpe duro. “Se te hunde la vida, sentí que mi padre había muerto”, relata con total sinceridad en el citado medio.

La venezolana lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y ha aprendido que lo más inteligente es contar la verdad.

Siempre que puede explica lo que está sucediendo, aunque hay ocasiones que se siente obligada a ser prudente. Hace unas semanas se sentó en el plató de Sálvame para desvelar que había puesto una denuncia porque había alguien que le estaba vigilando.

Ivonne Reyes está orgullosa de Alejandro

Ivonne puede presumir de ser una madre de primera categoría, de hecho el público adora a Alejandro Reyes y el joven está a punto de triunfar. Ha trabajado como modelo y ha desfilado en las mejores pasarelas, todo ello sin ayuda de Pepe Navarro. Según ha explicado en Lecturas, no está interesado en su herencia, simplemente quiere que respete a la venezolana.

La ex del presentador ha sufrido mucho porque todavía hay gente que le sigue cuestionando, pero ella continuará su trayectoria. No necesita a nadie para trabajar en televisión, ya era famosa antes de conocer a Navarro. La justicia le ha dado la razón y ahora lo único que le queda es que los espectadores descubran la verdadera cara del comunicador.